El condenable caso ocurrido en el colegio Liceo Naval Almirante Guise, de San Borja, ha puesto en evidencia la grave crisis de violencia que afecta a los escolares en el Perú.

De acuerdo con información revisada por Correo, se registra un caso por violencia escolar cada 30 minutos.

Cabe precisar que la data solo incluye los casos que son reportados ante el portal SíseVe, la plataforma oficial del Ministerio de Educación (Minedu) que permite denunciar violencia de manera confidencial.

DETALLES

Los datos oficiales entre el día 1 de enero y 31 de agosto de este año, dan cuenta de un total de 11,791 casos por violencia escolar.

Es decir, se presentaron en promedio 48 casos por día, una cada 30 minutos.

La violencia reportada ocurrió entre escolares, así como de parte del personal de la institución educativa hacia los escolares.

En total se reportaron 5187 casos por violencia física que incluye lesiones, no lesiones y hasta el uso de armas.

El segundo tipo de violencia más reportado es el de tipo psicológico que suma 4545 denuncias.

Estas incluyen acoso escolar, aislamiento, ciberacoso, discriminación, intimidación, trato humillante y violencia verbal.

También se registraron 2059 casos por violencia sexual.

En este último bloque se registran casos por acoso sexual, acoso sexual mediante medios tecnológicos, hostigamiento sexual, tocamientos, actos de connotación sexual o actos libidinosos, violación sexual y violencia con fines sexuales a través de medios tecnológicos.

Por otro lado, las regiones que acumulan el mayor número de casos por violencia son Lima Metropolitana (4058), Arequipa (730), Piura (692), Junín (552), Áncash (540), La Libertad (530), Lambayeque (490), Ica (414), Cusco (411), Tacna (354), Lima Provincias (379), Huánuco (353), San Martín (322) y Cajamarca (246).

Casos reportados de violencia escolar en el Perú. (Imagen: Captura del portal SíseVe)

PROCESO

Los reportes que se realizan en el portal SíseVe se hacen con la finalidad de que la institución educativa se entere de los hechos de violencia en agravio de estudiantes y así puedan tomar acciones.

Para reportar un caso es necesario crear una cuenta con un número de Documento Nacional de Identidad (DNI), carnet de extranjería o un permiso temporal de permanencia.

Liceo Naval: padres y docentes protestan frente al colegio y piden medidas contra la violencia escolar. Composición: Diario Correo.