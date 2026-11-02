La fe y devoción al Santo Moreno volverán a recorrer las calles de Huancayo. La Hermandad de Damas y Caballeros de San Martín de Porres, de la parroquia La Inmaculada, anunció el primer recorrido procesional de la venerada imagen para este martes 3 de noviembre, llevando un mensaje de caridad, humildad y esperanza a las familias.

El padre Eder Camarena Castillo, vicario general de la Arquidiócesis de Huancayo, informó que la imagen partirá de la iglesia La Inmaculada y recorrerá diversas calles de Huancayo y el distrito de El Tambo, hasta llegar a la parroquia Sagrado Corazón de Jesús (Rosemberg), donde permanecerá en visita hasta el 21 de noviembre.

Preparativos. Las actividades religiosas comenzaron el 25 de octubre y se prolongaron hasta el 2 de noviembre con novenas y misas dedicadas a instituciones educativas, colegios profesionales, direcciones regionales, entidades financieras y otras organizaciones. La última misa de novena se realizará hoy en la iglesia La Inmaculada y estará dedicada a los difuntos de la hermandad y grupos parroquiales. La jornada también incluirá un recital, brindis y víspera.

El día central, este 3 de noviembre, comenzará a las 7:00 de la mañana con una misa dedicada a la VI Macro Región Policial, la Gerencia de Seguridad Ciudadana de la Municipalidad Provincial de Huancayo, la Policía Municipal y la Red de Salud Valle del Mantaro.

Primer recorrido. Al término de la ceremonia, la imagen saldrá de la iglesia La Inmaculada y continuará por los jirones Amazonas, Piura, Áncash, la avenida Giráldez, jirón Omar Yali, Puno, pasaje Banchero Muñoz, Cusco, Áncash, Ayacucho, Amazonas y Santa Isabel. Luego seguirá por la avenida 13 de Noviembre, jirones Nemesio Ráez, Santiago Norero y Santa Isabel, hasta ingresar a la parroquia Sagrado Corazón de Jesús.

Durante su recorrido, el Santo Moreno será recibido por instituciones públicas, privadas y establecimientos comerciales, cuyos integrantes podrán participar de este encuentro de fe y recibir su bendición.

Segundo recorrido. La devoción continuará del 12 al 20 de noviembre con un nuevo ciclo de novenas. El sábado 21 se realizará la segunda procesión, que partirá de la parroquia Sagrado Corazón de Jesús y avanzará por el jirón Rosemberg, Calle Real, jirones Cusco y Junín, con una visita al hospital El Carmen. Luego continuará por el Paseo La Breña, la funeraria Tolentino, la I.E. Rosario, jirón Moquegua, I.E. Santa María Reyna, I.E. Sagrado Corazón de Jesús, jirón Ica y nuevamente Calle Real.

La imagen también llegará a la Municipalidad Provincial de Huancayo y continuará por el jirón Cajamarca y la avenida Mantaro, para finalmente ingresar a la iglesia La Inmaculada.

San Martín de Porres es venerado por su ejemplo de servicio, caridad y humildad, además de ser considerado protector de los animales. La hermandad invitó a las familias huancaínas y tambinas a acompañar ambos recorridos y mantener viva esta tradición religiosa.