Una mujer fue encontrada inconsciente en un terreno baldío del sector de San Carlos, en Huancayo, luego de que presuntamente fuera abandonada por el conductor de un vehículo. El hecho quedó registrado en cámaras de seguridad de una vivienda cercana.

El hallazgo ocurrió alrededor de las 7:00 de la mañana de este lunes 2 de noviembre, cuando agentes del Serenazgo de Huancayo recibieron una alerta sobre una persona tendida en la vía pública, en la intersección de la calle 3 y el pasaje Los Linos.

Al llegar, los serenos encontraron a la mujer recostada sobre su lado derecho, en una zona de escasa circulación peatonal. Pese a los intentos por hacerla reaccionar, permanecía inconsciente y presentaba aparentes signos de ebriedad. Ante esta situación, los agentes la trasladaron de emergencia al Hospital Daniel Alcides Carrión para que recibiera atención médica.

Cámaras registraron el presunto abandono

Durante la intervención, un vecino proporcionó imágenes de sus cámaras de videovigilancia que permitieron conocer lo ocurrido antes del hallazgo.

En la grabación se observa un vehículo negro, de placa F5V-524, que aparentemente llevaba un distintivo con la denominación «Amir». El conductor desciende de la unidad, se dirige hacia la parte posterior y baja a la mujer, dejándola en el lugar antes de retirarse.

Los agentes también comprobaron que la afectada no llevaba documentos de identidad ni objetos de valor. Únicamente tenía un cargador entre las manos.

Estas circunstancias deberán ser esclarecidas por las autoridades, que tendrán que determinar la identidad del conductor y establecer si la mujer fue víctima de algún delito.

Finalmente, los serenos comunicaron el caso a la Policía Nacional, que quedó a cargo de las investigaciones y de las diligencias para esclarecer lo sucedido.