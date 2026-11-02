Un adulto mayor perdió la vida la mañana de este lunes 2 de noviembre tras caer desde el piso 13 del edificio Torre Nazca, ubicado en el jirón Parra del Riego N.° 564, en el distrito de El Tambo, provincia de Huancayo.

La víctima fue identificada como Fedor García Buendía, de aproximadamente 70 años, quien cayó desde una considerable altura e impactó contra el pavimento, falleciendo en el lugar.

De acuerdo con las primeras versiones, el hombre habría estado realizando labores de limpieza en las ventanas de su departamento cuando, por circunstancias que todavía se desconocen, se produjo la caída. El hecho habría quedado registrado por cámaras de seguridad del inmueble, cuyas imágenes podrían contribuir a esclarecer lo sucedido.

Las autoridades deberán determinar las circunstancias exactas en las que ocurrió la caída y verificar la versión preliminar que señala que el adulto mayor se encontraba limpiando una ventana.

El caso permanece en investigación y se espera mayor información oficial sobre las causas del fallecimiento.