La Comisión de Constitución, Reglamento y Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados convocó para este martes 22 de septiembre a una audiencia pública relacionada con la propuesta de delegación de facultades legislativas al Poder Ejecutivo. La actividad fue programada a las 3:30 p. m. en el Auditorio Alberto Andrade Carmona, ubicado en el edificio Juan Santos Atahualpa.

La convocatoria fue realizada mediante un oficio múltiple firmado este lunes por la presidenta de la comisión, Giannina Iris Avendaño Vilca. El documento fue dirigido a los diputados titulares y suplentes que integran dicho grupo de trabajo.

#OJO Gianinna Avendaño, presidenta de la Comisión de Constitución, está invitando a una audiencia pública para tratar el pedido de las facultades legislativas solicitadas por el Poder Ejecutivo para el día de mañana. pic.twitter.com/1WOzwP9w8b — Sofía López (@SofiaLopezLl) September 21, 2026

La jornada permitirá abordar los alcances de la proposición legislativa N.° 00098/2026-2031-CD, que plantea otorgar al Ejecutivo facultades para legislar durante un periodo de 120 días calendario. La iniciativa comprende diversas materias y se encuentra en proceso de evaluación dentro de la Cámara de Diputados.

El oficio está dirigido a los miembros titulares y suplentes de la Comisión de Constitución, Reglamento y Relaciones Exteriores. La invitación busca que los parlamentarios participen en la jornada programada para este martes.