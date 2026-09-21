El Ministerio Público informó que entre enero y agosto de 2026 se registraron 4 394 denuncias por violación a la libertad sexual en agravio de menores de edad. La cifra equivale a un promedio de 549 casos al mes y 18 por día.

Lima Este registra 264 denuncias y ocupa el primer lugar a nivel nacional, seguido por Arequipa con 268, Lima Sur con 262, Ucayali con 251 y Lima Centro con 239. Los datos corresponden a los distritos fiscales con mayor cantidad de casos durante los primeros ocho meses del año.

🚨 ¡4394 denuncias por presuntas infracciones contra la libertad sexual de menores!



⚠️ Entre enero y agosto de 2026, el Ministerio Público registró 4394 infracciones por violación de la libertad sexual en agravio de menores de edad a nivel nacional, un promedio de 549 casos al… pic.twitter.com/pVKWHUIWIe — Ministerio Público (@FiscaliaPeru) September 21, 2026





¿Qué casos se registraron?

La plataforma SíseVe del Ministerio de Educación contabilizó 2 059 reportes de violencia sexual en colegios entre enero y agosto. De ellos, 1 198 corresponden a hechos entre estudiantes y 861 involucran a personal de las instituciones educativas.

Los casos incluyen tocamientos, actos de connotación sexual, acoso, hostigamiento, violencia mediante medios tecnológicos y violación sexual. El 74.36 % de las víctimas son mujeres y el 25.64 % hombres.

La secundaria concentra 1 536 reportes, seguida por primaria con 481. Lima Metropolitana, Piura, Arequipa, Junín, Lima Provincias y Lambayeque registran la mayor cantidad de casos según las Direcciones Regionales de Educación.

Registro del Ministerio de la Mujer

El portal estadístico del Programa Nacional Warmi Ñan reportó 14 022 casos de violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes durante el mismo periodo. Lima Metropolitana concentra 3 394 casos, seguida por Arequipa con 900, San Martín con 745, La Libertad con 721 y Lima Provincias con 686.

Del total registrado por el programa, 10 005 casos corresponden a adolescentes de 12 a 17 años. Además, se contabilizaron 5 491 casos de violación sexual, de los cuales 4 632 corresponden a adolescentes, 729 a menores de 6 a 11 años y 130 a niños de 0 a 5 años.

Frente al mismo periodo de 2025, los casos de violencia sexual pasaron de 13 997 a 14 022, un aumento de 0.2 %. En los registros de violación sexual, la cifra subió de 5 473 a 5 491, equivalente a un incremento de 0.3 %.