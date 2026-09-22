El arzobispo de Huancayo, monseñor Luis Alberto Huamán Camayo, hizo un llamado a frenar las distintas formas de violencia que afectan a la población durante una movilización por el Día Internacional de la Paz, realizada en las calles de Huancayo.

“Basta de violencia” fue el principal mensaje que dirigió a los participantes de la actividad, en la que cuestionó los casos de violencia contra las mujeres, feminicidios y agresiones que afectan a estudiantes.

Arzobispo alerta sobre violencia en hogares y colegios

Durante su intervención, Huamán Camayo advirtió que la violencia también está presente dentro de los hogares y las instituciones educativas.

“Basta a la violencia que existe en nuestra sociedad. Basta a la violencia que existe en nuestro hogar que mata a madres víctimas de los maltratos de sus parejas. Basta a la violencia que se ha introducido en nuestros jóvenes estudiantes de los colegios”, manifestó ante los participantes de la marcha.

El religioso planteó que la respuesta frente a esta problemática debe construirse desde la reconciliación, el respeto y una convivencia pacífica.

Lee aquí: Dan último adiós a Candy Julieta Javier Arias entre pedidos de justicia en Sapallanga

Plantea construir una “paz desarmada y desarmante”

Huamán Camayo llamó a promover lo que denominó una “paz desarmada y desarmante”, concepto que vinculó con la construcción de una sociedad libre de armas y de distintas formas de violencia.

“Antes de ser una meta, la paz es una presencia, es un camino”, sostuvo durante su mensaje.

El arzobispo también dirigió unas palabras a las delegaciones estudiantiles que participaron en la actividad y las calificó como “embajadores de la paz”.

Escolares participaron en movilización por la paz en Huancayo

Huamán Camayo exhortó a los estudiantes a trasladar el mensaje de convivencia pacífica a sus colegios, en un contexto en el que se han reportado agresiones y situaciones de acoso entre escolares.

La movilización fue convocada por la Mesa Interinstitucional de Reflexión y Acción por la Paz y contó con la participación de estudiantes de instituciones educativas como Santa Isabel, Mariscal Castilla, María Inmaculada, Rosa de América y Politécnico.

También participaron el jefe de la Región Policial de Junín, general PNP César Calero, además de representantes del Ejército y del Ministerio Público.