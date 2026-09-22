Puede que a muchos no haya gustado el “estilo” de la controvertida periodista chimbotana y candidata al Gobierno Regional de Áncash, Susy Aponte Polo, conocida como “China Polo”. Sin embargo, su muerte debe ser investigada hasta las últimas consecuencias, sobre todo luego de haber advertido que recibía amenazas y que detrás de ellas estarían algunos mandos policiales.

Hasta el momento hay dos detenidos, uno de ellos un sicario venezolano que la acribilló en un mercado de Caraz, en Áncash, al tiempo que dejó heridas a varias personas. Esto debe ser el primer paso para llegar a los verdaderos responsables de este asesinato, es decir, los autores intelectuales.

Creer que con este gatillero de poca monta y su presunto cómplice arrestado em Lima tras las rejas, el caso queda resuelto, sería una barbaridad. Los verdaderos responsables son quienes están detrás, y a ellos debe caerles también todo el peso de la ley, sean civiles o policías, sean rivales políticos y “afectados” por las denuncias de la comunicadora.

Bien que el comandante general de la Policía Nacional, general Fredy López, haya viajado al lugar de los hechos para estar cerca a las investigaciones. Sin embargo, si no se llega a los autores intelectuales de este hecho, seguiremos navegando en el mar de impunidad en que estamos hace años, frente casos como los mencionados ayer en este mismo espacio.