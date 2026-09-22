La región Piura registra un total de 132 personas fallecidas y 6,930 contagios de neumonía (entre probables y confirmados) en lo que va del año, según el reporte del Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades del Ministerio de Salud (Minsa).

Hasta la Semana Epidemiológica 36, el grupo poblacional más afectado es el de adultos mayores de 60 años, al liderar la cifra de letalidad con 102 decesos y un acumulado de 2,613 episodios. Por su parte, los menores de cinco años constituyen otro grupo de alta vulnerabilidad, reportando 10 fallecimientos y 1,573 casos diagnosticados.

De 20 a 59 años suman 18 decesos, los jóvenes de 10 a 19 años registran 2 muertes y los niños de 5 a 9 años contabilizan 68 casos.

De esta manera, los médicos recomiendan a los padres de familia que ante cualquier síntoma llevarlos a los centros de salud para evitar se complique la salud de estas personas.