La diligencia de reconstrucción de los hechos en torno al femicidio de María Fernanda ha provocado profunda indignación en sus familiares y en el equipo legal que los representa, luego que esta se suspendiera. Estaba programada para ayer lunes a las 3:00 p.m. en la vivienda del imputado, pero no se realizó.

La defensa de la víctima, dio nuevos detalles como la prueba positiva a drogas (marihuana) en Juan Jonel Cóndor Jayo, además del intento de borrar evidencias.

El abogado de la parte agraviada, Denis Anabre Ubaldo, manifestó su molestia por la falta de seriedad en la comunicación oficial. “Invoco al Ministerio Público a que tenga mayor seriedad, porque las notificaciones deben ser oportunas y bajo el domicilio procesal fijado”, recriminó el letrado, detallando que no han recibido formalmente el documento de la nueva fecha de reprogramación.

Proceso

Anabre Ubaldo señaló que la defensa del acusado intentó en un principio tipificar el hecho como un homicidio simple, bajo el argumento de que no existía un vínculo sentimental previo y que se habían conocido de forma circunstancial durante la festividad del Santiago. No obstante, indicó que con el avance de las investigaciones, las pruebas han permitido sostener con mayor firmeza la hipótesis del delito de feminicidio, solicitando cadena perpetua para el imputado.

​Asimismo, el letrado advirtió que la contraparte estaría buscando reclasificar el delito como un homicidio por “emoción violenta”.

Según explicó, dicha figura argumenta una discusión inmediata motivada por celos antes del disparo. Sin embargo, la defensa de la víctima desestimó esta postura, señalando que el investigado no cumple con los presupuestos legales para dicha figura, pues en lugar de prestar auxilio o trasladar a la víctima a un centro de salud, procedió a darse a la fuga.