El Gobierno Regional de Arequipa inauguró ayer el colegio Virgen del Rosario, en el distrito José María Quimper en Camaná, con 12 aulas habilitadas; sin embargo, solo tres serán utilizadas, debido a que solo cuentan con 60 estudiantes. El gobernador regional Rohel Sánchez reconoció que la infraestructura está sobredimensionada para la cantidad actual de estudiantes.

Sánchez señaló que, debido a esta situación, se realizó una deductiva en la obra y se retiraron trabajos previstos en otros espacios. Precisó que todavía queda pendiente que se terminen las áreas verdes y la verificación de la infraestructura tras las recientes lluvias, principalmente para descartar filtraciones y empozamientos en los techos.

“Tenemos 12 aulas habilitadas al 100% y solamente por lo pronto van a utilizar las tres”, señaló Sánchez durante la inauguración. La autoridad explicó que las nueve aulas restantes quedarán disponibles y pidió a los padres de familia de la zona que matriculen a sus hijos en la institución educativa.

Con las deductivas, la inversión fue de 12.4 millones de soles, las cuales se invirtieron en aulas, taller creativo, salon de usos múltiples, cocina, biblioteca escolar, entre otros.