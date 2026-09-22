Sudar es una respuesta normal del organismo para regular la temperatura corporal, especialmente durante el ejercicio, frente al calor o en determinadas situaciones emocionales. Sin embargo, cuando la producción de sudor resulta excesiva para las necesidades del cuerpo puede tratarse de hiperhidrosis.

La condición puede afectar actividades cotidianas, relaciones sociales y desempeño laboral. La evaluación médica resulta importante, además, porque no todos los casos tienen el mismo origen: existe una forma primaria y otra que puede aparecer asociada a enfermedades, medicamentos u otras condiciones.

“La hiperhidrosis se caracteriza por una producción de sudor mayor a la necesaria para regular la temperatura corporal. Puede presentarse incluso cuando la persona está en reposo o en ambientes frescos y llegar a afectar actividades tan simples como escribir, utilizar dispositivos electrónicos, conducir o relacionarse con otras personas”, explica la Dra. Maisa Valenzuela Tasayco, especialista en Cirugía de Tórax, Cardiovascular y Oncología Torácica de la Clínica Stella Maris. La institución confirma esa especialidad en su directorio médico.

¿Cómo saber si la sudoración puede ser excesiva?

La hiperhidrosis primaria suele presentarse de manera focal, especialmente en axilas, palmas de las manos, plantas de los pies o rostro.

Entre los criterios utilizados para orientar el diagnóstico se encuentran una duración de al menos seis meses, sudoración bilateral y relativamente simétrica, episodios recurrentes, interferencia con las actividades diarias, inicio antes de los 25 años y disminución o ausencia durante el sueño.

Algunas señales que justifican prestar mayor atención son:

Sudar abundantemente sin hacer ejercicio o estar expuesto a temperaturas altas.

Presentar episodios repetidos que interfieren con el trabajo, estudio o actividades cotidianas.

Tener sudoración similar en ambas manos, axilas o pies.

Necesitar cambiarse de ropa frecuentemente por el sudor.

Mantener la piel húmeda durante periodos prolongados, con irritación o maceración.

Evitar actividades sociales o laborales debido a la preocupación por sudar.

Notar que la sudoración apareció recientemente o cambió de patrón.

La evaluación también considera cuánto afecta la condición a la calidad de vida. Existen escalas clínicas, como la Hyperhidrosis Disease Severity Scale, que permiten valorar cuánto interfiere el sudor con las actividades habituales.

Hiperhidrosis primaria y secundaria: ¿cuál es la diferencia?

La hiperhidrosis primaria focal suele comenzar durante la infancia, adolescencia o juventud y no se explica por otra enfermedad identificable.

Puede existir además un antecedente familiar y suele afectar zonas específicas del cuerpo de manera bilateral. Una característica frecuente es que el sudor disminuya mientras la persona duerme.

En cambio, la hiperhidrosis secundaria aparece como consecuencia de otra condición o del uso de determinados medicamentos.

En esos casos, la sudoración puede ser más generalizada y el objetivo médico no consiste únicamente en controlar el sudor, sino también en identificar y tratar la causa subyacente.

Sudoración nocturna o aparición repentina: señales que deben evaluarse

Una persona que siempre ha sudado de forma localizada y simétrica presenta un cuadro diferente a alguien que comienza de manera repentina a tener sudoración intensa en todo el cuerpo.

La sudoración nocturna también merece atención porque no es característica de la forma primaria focal y puede requerir descartar una causa secundaria.

“Una persona puede acostumbrarse a convivir con la sudoración excesiva y considerarla parte de su rutina. Sin embargo, si los episodios son frecuentes, aparecen sin una causa evidente o afectan su desempeño diario, es recomendable consultar con un especialista para determinar si existe una causa específica”, señala Valenzuela.

La historia clínica suele incluir preguntas sobre cuándo comenzó el problema, qué zonas afecta, si ocurre durante el sueño, antecedentes familiares, enfermedades existentes y medicamentos utilizados.

¿Qué puede causar hiperhidrosis secundaria?

Cuando el patrón no coincide con una hiperhidrosis primaria, el médico puede investigar otras explicaciones.

Entre las causas que pueden asociarse con sudoración excesiva se encuentran alteraciones tiroideas, diabetes, infecciones, trastornos inflamatorios, determinadas enfermedades neurológicas y algunos medicamentos. La evaluación se individualiza según los síntomas y antecedentes de cada paciente.

No todas las personas necesitan los mismos análisis. Cuando existe sospecha de una causa secundaria, el profesional puede solicitar estudios dirigidos, como pruebas de glucosa, función tiroidea u otros exámenes dependiendo del cuadro clínico.

¿Qué tratamientos existen para la hiperhidrosis?

El tratamiento depende de la zona afectada, la intensidad de los síntomas y si se trata de hiperhidrosis primaria o secundaria.

Para la hiperhidrosis primaria existen alternativas que van desde tratamientos tópicos hasta procedimientos especializados. Las guías de la International Hyperhidrosis Society incluyen antitranspirantes tópicos, iontoforesis, medicamentos, inyecciones de toxina botulínica y, en determinados casos seleccionados, procedimientos quirúrgicos.

En la hiperhidrosis palmar, por ejemplo, los antitranspirantes y la iontoforesis figuran entre las alternativas iniciales. Para algunos casos que no responden adecuadamente pueden considerarse otras terapias.

En las axilas, la toxina botulínica puede utilizarse cuando el tratamiento tópico no produce un control suficiente o no es tolerado.

La cirugía no suele ser la primera alternativa

La cirugía del sistema simpático, conocida como simpatectomía torácica endoscópica, puede considerarse en pacientes seleccionados con hiperhidrosis primaria severa, especialmente cuando otras alternativas no han sido efectivas.

No obstante, es un procedimiento invasivo y puede producir sudoración compensatoria en otras partes del cuerpo, motivo por el que las guías la reservan como una alternativa posterior a tratamientos más conservadores.

La elección del tratamiento debe realizarse de manera individual y después de confirmar el diagnóstico.

¿Cuándo conviene consultar con un médico?

Es recomendable solicitar evaluación cuando la sudoración:

Interfiere de manera frecuente con actividades cotidianas.

Aparece sin calor, ejercicio u otro desencadenante reconocible.

Comienza repentinamente después de no haber presentado el problema anteriormente.

Se produce principalmente durante la noche.

Se vuelve generalizada en lugar de afectar solamente zonas concretas.

Se acompaña de otros síntomas o coincide con el inicio de un medicamento.

El objetivo es determinar si existe una hiperhidrosis primaria que pueda controlarse directamente o una causa secundaria que requiera otro tipo de tratamiento.