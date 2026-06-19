Como parte de la celebración por el Día Nacional del Ceviche, en la provincia de Chincha, se realizará concurso y degustación de este plato bandera de la gastronomía nacional. El evento se desarrollará el próximo 26 de junio en la plaza de armas del distrito de Grocio Prado.

Gastronomía local

Martín Sam Solano, jefe zonal de la Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo, manifestó que podrán participar en el concurso al mejor ceviche tanto estudiantes de gastronomía como en la categoría libre.

Agregó que como parte de la celebración se ofrecerá a los visitantes cerca de 500 platos, y también habrá presentación artística y degustación de productos vitivinícolas.

Cabe indicar que en la provincia no solo se prepara ceviche de pescado, también predomina el ceviche de mejillón en Grocio Prado, ceviche de camarón en Alto Larán, entre otras variantes.

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