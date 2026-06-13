La provincia de Ica se alista para rendir homenaje al plato bandera del Perú con una gran feria gastronómica por el Día Nacional del Ceviche, que se realizará el próximo sábado 27 de junio en el Campo Ferial de Ica. La celebración reunirá a cevicherías, productores vitivinícolas, escuelas de gastronomía y emprendedores del sector, en una jornada que incluirá degustaciones gratuitas, concursos culinarios y espectáculos artísticos.

Gastronomía local

El anuncio fue realizado durante una conferencia de prensa en la que participó el reconocido chef iqueño Juan Hinojosa, creador del ceviche con pallares verdes y gerente de Tres Estilos Cevichería, quien destacó la importancia de esta actividad para la gastronomía local y para los diversos sectores económicos que se benefician del movimiento que genera este emblemático plato.

Se informó que serán 13 cevicherías de la provincia de Ica las que participarán en esta edición de la feria gastronómica, donde se distribuirán mil platos de ceviche de manera gratuita entre los asistentes, duplicando la cifra entregada el año pasado. La actividad también es impulsada por el chef Eduardo Uribe (Lagunilla restaurante).

“Mil platos totalmente gratis de degustación para las primeras personas que lleguen al evento. El año pasado fueron 500 y ahora hemos decidido aumentar a mil platos para que más personas puedan disfrutar de esta celebración”, señaló.

La actividad comenzará a las 10:00 de la mañana y se extenderá hasta las 9:00 de la noche. Además de la degustación del plato bandera, el público podrá acceder a una amplia oferta gastronómica con precios de feria.

Uno de los momentos más esperados será el concurso del Mejor Ceviche Iqueño, que buscará reconocer el talento, la creatividad y las técnicas culinarias de los chefs locales. Asimismo, la programación incluirá presentaciones de agrupaciones artísticas, espectáculos musicales y actividades recreativas para niños y familias.

Hinojosa destacó que el ceviche representa mucho más que un plato tradicional, pues genera oportunidades para diversos actores vinculados a la cadena gastronómica y turística.

“A todos los emprendedores, desde el carretillero hasta el taxista o mototaxista que lleva a los turistas a las cevicherías, a los productores, pescadores, el ceviche nos da trabajo, ceviche significa unidad e integración para todos los peruanos”, afirmó.

La feria contará además con la participación de la Asociación de Productores Vitivinícolas de Ica (APROVI), cuyos integrantes ofrecerán pisco sour, chilcanos y vinos elaborados en la región, fortaleciendo la promoción de los productos emblemáticos del departamento.

Los organizadores esperan una importante afluencia de público en una actividad que busca consolidarse como una de las principales celebraciones gastronómicas de la región. La jornada es impulsada por la Municipalidad Provincial de Ica, a través de la Subgerencia de Desarrollo Económico, en coordinación con empresas privadas.

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