Con el objetivo de enfrentar el incremento de casos de dengue y fortalecer las acciones preventivas ante un posible escenario asociado al fenómeno El Niño, la Red Asistencial Piura de EsSalud y la Dirección Subregional de Salud Morropón-Huancabamba acordaron desarrollar un trabajo articulado para proteger a la población de la provincia.

Durante una reunión de coordinación, ambas instituciones establecieron como primera acción conjunta el desarrollo de una campaña intensiva de vacunación contra el dengue dirigida a la población objetivo de entre 10 y 20 años de edad en el distrito de Chulucanas, una de las jurisdicciones con mayor incidencia de casos de esta enfermedad en la región.

La jornada de inmunización se iniciará el próximo 12 de octubre y contará con la participación diaria de brigadas de enfermeras de la Red Asistencial Piura de EsSalud y de la Dirección Subregional de Salud Morropón-Huancabamba, quienes recorrerán diversos sectores para acercar la vacuna a la población y fortalecer la protección frente al dengue.

Asimismo, como parte de los acuerdos alcanzados, la Red Asistencial Piura realizará en los próximos días una capacitación especializada dirigida al personal de ambas instituciones. La actividad estará a cargo de expertos en epidemiología e infectología, quienes reforzarán las capacidades del recurso humano para actuar de manera oportuna ante el incremento de casos de dengue que se registra en la región.

El gerente de la Red Asistencial Piura, Dr. José Augusto Albines Trelles, destacó la importancia del trabajo coordinado entre las instituciones de salud para fortalecer la vigilancia epidemiológica, la prevención y la respuesta sanitaria frente a las enfermedades transmitidas por vectores.

“Estamos sumando esfuerzos para proteger a nuestra población, especialmente en los distritos más afectados por el dengue. La vacunación y la capacitación del personal son herramientas fundamentales para reducir el impacto de esta enfermedad y estar mejor preparados ante cualquier emergencia sanitaria”, señaló.

En la reunión de coordinación participaron el gerente de la Red Asistencial Piura, Dr. José Augusto Albines Trelles; el director de la Dirección Subregional de Salud Morropón-Huancabamba, Halbert Cueva Córdova; y el director adjunto del Hospital de Chulucanas, Dr. Diego Mamani Aedo, quienes reafirmaron su compromiso de trabajar de manera conjunta en beneficio de la salud de la población.

Cabe señalar que, según las estadísticas de la Red Asistencial Piura, Chulucanas continúa siendo uno de los distritos con mayor número de casos de dengue en la región, por lo que las acciones preventivas y de control resultan fundamentales para evitar la propagación de la enfermedad.