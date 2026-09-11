El cuerpo fue ubicado durante las labores de búsqueda realizadas en el kilómetro 184 de la carretera Central, en el distrito de San Rafael, provincia de Ambo. Policías de la Unidad de Rescate ingresaron al río para recuperar los restos y trasladarlos a la morgue de Huánuco.

La desaparición de Yoner fue denunciada el 8 de setiembre por su hermana Yorina (26), quien acudió a la comisaría de San Rafael para informar que su hermano había sido visto horas antes consumiendo bebidas alcohólicas junto a cuatro personas, entre ellas algunos familiares.

De acuerdo con allegados a la familia, el joven habría estado en la vivienda de uno de sus parientes, ubicada al borde del río. Según esta versión, durante la madrugada del día siguiente habría subido hasta el tercer piso del inmueble y, aparentemente, habría caído accidentalmente al Huallaga.Sin embargo, las circunstancias exactas en las que terminó en el río aún no han sido esclarecidas.

Cuerpo fue sometido a necropsia

Tras la denuncia, familiares y agentes policiales participaron en la búsqueda del joven, recorriendo varios kilómetros del cauce del Huallaga.

Finalmente, durante la tarde, el cuerpo de Delgado Ortega fue localizado en medio del río. Luego de su recuperación, fue trasladado a la morgue de Huánuco, donde se realizó la necropsia para determinar las causas de su muerte.