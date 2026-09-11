Ante reportes sobre la falta de mantenimiento y deficiencia en su infraestructura, la Fiscalía Provincial Especializada en Prevención del Delito de Leoncio Prado, a cargo de la fiscal adjunta provincial María Esther Justo Quijano, realizó una inspección preventiva en el puente Honolulo, ubicado en el caserío del mismo nombre, en el distrito de Mariano Dámaso Beraún, en la provincia de Leoncio Prado.

La diligencia se llevó a cabo con la participación de especialistas de las áreas de Infraestructura, Gestión del Riesgo de Desastres y Turismo, entre otras dependencias de la Municipalidad Distrital de Mariano Dámaso Beraún. También participaron representantes de los caseríos San Miguel, Umari y Honolulo, así como del CASTUR de Honolulo.

Durante la inspección, la representante del Ministerio Público exhortó a las autoridades municipales a adoptar las medidas preventivas y de seguridad necesarias ante el deterioro advertido en la infraestructura del puente, con el objetivo de reducir posibles riesgos para la población y los visitantes.

Asimismo, exhortó al CASTUR de Honolulo, en el marco de sus funciones, a colaborar con las autoridades competentes en la prevención de riesgos para los turistas. De igual manera, instó a las autoridades de los caseríos a establecer acuerdos y asumir compromisos orientados al mantenimiento y mejoramiento del puente, en beneficio de la población y de los turistas nacionales y extranjeros que transitan por esta vía.