Vinchos celebra primer Encuentro Literario Intercultural Bilingüe Marinense

La Asociación Viña de los Alpes, integrada por 120 productores cafetaleros de San Martín, accedió a un fondo de S/ 500 mil de ProInnóvate tras recibir el acompañamiento técnico de la Unidad Técnica Agroindustrial Ambo del ITP (entidad adscrita a PRODUCE). Este financiamiento les permitirá ejecutar un proyecto innovador para transformar cada quincena media tonelada de residuos del café —como pulpa, mucílago y aguas mieles— en bioinsumos regenerativos. De esta manera, convertirán un problema de contaminación ambiental en abonos naturales de alta calidad que beneficiarán a 240 hectáreas de cultivo en el Alto Mayo.

La iniciativa contempla además el uso de tecnología avanzada, como drones y sensores, para monitorear los cafetales con precisión. Con estas herramientas y el uso de abonos orgánicos, proyectan reducir hasta en un 30% el gasto en fertilizantes, incrementar la producción en 20% y elevar la calidad del grano en dos puntos SCA para acceder a mercados internacionales más exigentes. Esta experiencia sostenible busca servir de modelo replicable en la región, respaldada por la labor de la U.T. Ambo, que en el primer semestre de 2026 brindó 889 servicios especializados para fortalecer y tecnificar a más de 260 unidades productivas.