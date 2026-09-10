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La Institución Educativa n.° 32023 Mariano Silva Gómez de Vinchos, ubicada en el distrito de Churubamba, fue escenario del primer Encuentro Literario Intercultural Bilingüe Marinense, una jornada dedicada a la palabra escrita y hablada, la tradición oral y la creación literaria en quechua y castellano, una actividad desarrollada el 9 de septiembre de 2026.

La actividad fue organizada por el director de la institución educativa, profesor Ever Rojas Jacinto, junto con los docentes Elí Cárdenas Fabián, Elio Marchan Ramos y Adriana León Alcedo, quienes extendieron la invitación a los escritores participantes y coordinaron su traslado y recepción.

INICIO DEL PROGRAMA

El encuentro inició con la bienvenida a los invitados de honor, a cargo de la profesora Adriana León, seguida de un espacio de confraternidad en el que los asistentes compartieron un tradicional caldo de gallina. Posteriormente, durante el acto de apertura, la dirección y la comisión organizadora ofrecieron las palabras de bienvenida, dando paso a la participación de los estudiantes, quienes presentaron declamaciones poéticas en formato bilingüe.

Uno de los momentos especiales de la jornada fue la chacchapeada y el pago al cerro, ceremonia tradicional en la que se emplearon hojas de coca y aguardiente como parte de una práctica vinculada a la cosmovisión andina.

El momento central del programa fue el conversatorio de escritores, desarrollado bajo el eje temático “La literatura regional, la tradición oral y la magia de escribir en dos lenguas”. En esta actividad participaron los escritores Alejandro Acosta Salazar, Isaac Espinoza Padilla y Luis Marino Serrano Anticona, quienes compartieron con los estudiantes sus procesos creativos, fuentes de inspiración y experiencias en la creación literaria en quechua y castellano.

INTERÉS POR LAS LENGUAS ORIGINARIAS

Los autores destacaron la riqueza que ambas lenguas aportan a la literatura y reflexionaron sobre la importancia de preservar y fortalecer las lenguas originarias como vehículos de expresión, memoria e identidad cultural.

El conversatorio incluyó una ronda de preguntas abierta a los estudiantes, quienes tuvieron la oportunidad de dialogar directamente con los escritores sobre el oficio de escribir, el valor de las lenguas originarias y el papel de la literatura en la construcción de la identidad local. El intercambio permitió reafirmar la idea de que la creación literaria también puede surgir de la propia realidad, las experiencias cotidianas y la lengua de cada comunidad.

RECORRIDO

Posteriormente, los participantes recorrieron los espacios de exposición, donde se exhibieron periódicos murales y producciones literarias elaboradas por los estudiantes en las aulas. La visita guiada, a cargo de docentes y alumnos, permitió conocer el trabajo que desarrolla la institución en torno a la lectura, la escritura y la expresión creativa, así como los avances e iniciativas impulsados por los propios estudiantes.

La jornada culminó con el acto de clausura, durante el cual se entregaron certificados de agradecimiento y reconocimiento a los escritores invitados. Las palabras de cierre y las fotografías institucionales marcaron el final de una jornada que puso en valor la educación intercultural bilingüe como un puente entre los saberes ancestrales y la creación literaria.

El primer Encuentro Literario Intercultural Bilingüe Marinense dejó un mensaje claro: las letras también se construyen desde las comunidades, desde la tradición y desde las lenguas originarias, fortaleciendo la identidad cultural y abriendo nuevos espacios para que las nuevas generaciones encuentren en la literatura una forma de expresar su propia voz.