Un incendio de gran magnitud provocó serios daños en el sector Pucumaran, en Huandobamba, provincia de Ambo, Huánuco, luego de que las llamas se extendieran por una zona agrícola durante la tarde de ayer.

El fuego consumió extensas plantaciones de fresa, cuyos cultivos quedaron completamente destruidos. Además, se reportó la muerte de animales que se encontraban en el área alcanzada por el siniestro.

Agricultores reportan pérdidas

La emergencia generó preocupación entre los pobladores de la zona, especialmente entre las familias dedicadas a la actividad agrícola, debido a las pérdidas ocasionadas por el incendio.

Hasta el momento se desconocen las causas que originaron el fuego. Se espera que las autoridades realicen las investigaciones correspondientes y determinen el origen del siniestro, además de efectuar una evaluación de los daños registrados.

Los pobladores y agricultores afectados esperan que las autoridades puedan brindar atención ante las pérdidas ocasionadas por el incendio.