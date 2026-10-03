Desde las 8:00 a. m. de hoy, sábado 3 de octubre hasta las 8:00 a. m. del lunes 5 regirá la “ley seca” por las Elecciones Regionales y Municipales 2026. Durante este periodo está prohibida la venta, distribución y expendio de bebidas alcohólicas.

En Huancayo, la Municipalidad Provincial anunció operativos de fiscalización en establecimientos comerciales, discotecas y otros locales para verificar el cumplimiento de la medida.

De acuerdo con la alerta informativa difundida por el Ministerio Público, el incumplimiento de la ley seca puede generar una multa no menor de S/3 390 y pena privativa de libertad no mayor de seis meses, además de una pena accesoria de inhabilitación por el mismo periodo.

La disposición alcanza a bodegas, licorerías, restaurantes, bares, discotecas y otros establecimientos que comercialicen bebidas alcohólicas. Asimismo, se contempla el cierre de los establecimientos o de los espacios destinados exclusivamente a dicho expendio.