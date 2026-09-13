Recuperan cadáver arrastrado por el río Huallaga en Amarilis

El Juzgado Penal Colegiado Permanente Supraprovincial de Leoncio Prado impuso la pena de cadena perpetua a los hermanos Luis Ángel Cabudivo Pérez (37) y Víctor Manuel Cabudivo Pérez (34), tras hallarlos culpables del delito contra la libertad sexual, en la modalidad de violación sexual de menor de edad, en agravio de la menor de iniciales L.B.P.H. (quien tenía entre 12 y 13 años al momento de los hechos) y ordenó su ubicación y captura.

Tras una sólida investigación por el Ministerio Público, a través de la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Leoncio Prado – Aucayacu, el juez condenó a los acusado a cadena perpetua asimismo fijó el pago de una reparación civil de S/ 25 000.00 que deberá abonar cada uno de los condenados a favor de la víctima.

De acuerdo con las investigaciones y la acusación sustentada por la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Leoncio Prado – Aucayacu, Luis Ángel Cabudivo Pérez (padrastro) inició los abusos entre mayo de 2017 y mayo de 2018, cuando la menor tenía 12 años. Aprovechaba los momentos en que la madre de la niña viajaba a la ciudad de Uchiza a hacer compras para consumar los ultrajantes actos en el caserío de Río Blanco (distrito de Cholón, provincia de Marañón). El sujeto la intimidaba para que no contara nada.

Mientras que Víctor Manuel Cabudivo Pérez (tío), perpetró los abusos entre mayo de 2018 y mayo de 2019, cuando la niña contaba con 13 años. El sujeto ingresaba por las noches al cuarto de la menor tapándole la boca o la llevaba a la fuerza a su habitación ofreciéndole dinero a cambio de su silencio.

El hecho fue descubierto a finales de 2019 durante una intervención de profesionales en psicología en la I.E. César Vallejo de Uchiza, donde la menor rompió en llanto y confesó los abusos sufridos. Tras ello, la madre sentó la denuncia formal ante la Comisaría PNP de Tocache.