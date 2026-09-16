Con miras a las Elecciones Regionales y Municipales (ERM) 2026, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), a través de la Oficina Descentralizada de Procesos Electorales (ODPE) Tacna, informó que está desarrollando jornadas de orientación electoral dirigidas a los ciudadanos de las provincias de Tacna, Tarata, Candarave y Jorge Basadre.

Las actividades se realizan en calles y espacios de mayor concurrencia de los distritos y centros poblados que integran estas jurisdicciones. En estos lugares, el personal electoral dialoga con los vecinos y les proporciona información sobre el proceso de votación y el desarrollo de la jornada electoral el próximo domingo 4 de octubre.

Capacitación el 20 y 27

La labor comprende también a los ciudadanos sorteados como miembros de mesa, tanto titulares como suplentes, quienes reciben orientación sobre las funciones que desempeñarán y el papel que tendrán durante el proceso electoral.

Como parte de esta preparación, la ONPE desarrollará jornadas de capacitación los domingos 20 y 27 de setiembre. Los participantes podrán reforzar sus conocimientos mediante ejercicios prácticos sobre las etapas de instalación de la mesa de sufragio y escrutinio.

Un total de 304,648 electores

La ODPE Tacna informó que continuará brindando educación electoral a los distintos ámbitos de su jurisdicción, a fin de que la población conozca los procedimientos y responsabilidades que corresponden a los comicios.

En este ámbito, 304,648 electores están habilitados para participar en las ERM 2026. Para estos comicios se instalarán 1 034 mesas de sufragio en 124 locales de votación, distribuidos en 28 distritos y 10 centros poblados de toda la región Tacna.