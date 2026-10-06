Beangel Toro Montecinos, ciudadana venezolana vinculada al asesinato de Susy Ysabel Aponte Polo, conocida como “China Polo”, falleció el pasado 30 de setiembre en un accidente ocurrido en la autopista General José Antonio Páez, en el estado de Portuguesa, Venezuela. La información fue confirmada por la defensa legal de Ronald Toro Artila, señalado como presunto financista del crimen.

La información fue proporcionada por el abogado de Ronald Toro Artila durante la audiencia en la que se evaluaba el pedido de prisión preventiva. Según explicó, Toro Montecinos murió junto con su hija de seis años luego de que una unidad de transporte público volcara. En el vehículo también viajaba su pareja, Adrián Azuaje Solís, igualmente implicado en el crimen, quien resultó herido. El accidente dejó tres personas fallecidas y cinco heridas.

De acuerdo con la investigación del Ministerio Público de Áncash, Beangel Toro Montecinos y Adrián Azuaje Solís realizaron labores de reglaje, marcaje y apoyo operativo antes del atentado en Caraz. Ambos fueron registrados por las cámaras de seguridad de un hospedaje de la localidad cuando ingresaron al establecimiento junto con Luis Obispo Díaz, presunto autor del asesinato de Aponte Polo, y otro hombre conocido como “Morocho”.

Luego del asesinato de “China Polo” y la captura de Luis Obispo Díaz, Beangel Toro Montecinos y Adrián Azuaje Solís abandonaron el Perú y viajaron con destino a Venezuela.

Caso China Polo: Dictan 18 meses de prisión preventiva contra investigados

El juez Miguel Dueñas Arce, del Juzgado de Investigación Preparatoria de Huaylas, impuso 18 meses de prisión preventiva a los ciudadanos venezolanos Luis Obispo Díaz y Ronald Toro Artila, investigados por el asesinato de la comunicadora social Susy Ysabel Aponte Polo, conocida como ‘China Polo’. Dicho crimen sucedió el 19 de septiembre en el distrito de Caraz, provincia de Huaylas, en Áncash.

Según el expediente judicial del caso ‘China Polo’, el Ministerio Público atribuye a Luis Obispo Díaz la presunta autoría de los disparos que acabaron con la vida de la comunicadora. En tanto, Ronald Toro Artila es investigado como presunto financista del ataque. La Fiscalía formalizó la investigación por los delitos de sicariato, homicidio calificado por ferocidad en grado de tentativa y lesiones graves contra Carlos Andrés Chávez Linares, Olimpia Avelina Pachas Osorio y otras personas que se encontraban en el lugar.

Además de su trayectoria política, China Polo se desempeñaba como periodista de investigación mediante su plataforma digital ‘China Polo Dominical’, desde donde difundía reportajes y realizaba denuncias sobre presuntos actos de corrupción en distintas entidades públicas, entre ellas municipalidades, dependencias de la Policía Nacional del Perú y oficinas del Ministerio Público.

Las investigaciones policiales del caso ‘China Polo’ señalan que, horas antes del ataque, la comunicadora había anunciado que revelaría información sobre candidatos de Alianza para el Progreso (APP) en Áncash, así como presuntas irregularidades relacionadas con efectivos policiales y procesos de licitación de obras públicas en Chiclayo.