El juez Miguel Dueñas Arce, del Juzgado de Investigación Preparatoria de Huaylas, impuso 18 meses de prisión preventiva a los ciudadanos venezolanos Luis Obispo Díaz y Ronald Toro Artila, investigados por el asesinato de la comunicadora social Susy Ysabel Aponte Polo, conocida como ‘China Polo’. Dicho crimen sucedió el 19 de septiembre en el distrito de Caraz, provincia de Huaylas, en Áncash.

Según el expediente judicial del caso ‘China Polo’, el Ministerio Público atribuye a Luis Obispo Díaz la presunta autoría de los disparos que acabaron con la vida de la comunicadora. En tanto, Ronald Toro Artila es investigado como presunto financista del ataque. La Fiscalía formalizó la investigación por los delitos de sicariato, homicidio calificado por ferocidad en grado de tentativa y lesiones graves contra Carlos Andrés Chávez Linares, Olimpia Avelina Pachas Osorio y otras personas que se encontraban en el lugar.

Además de su trayectoria política, China Polo se desempeñaba como periodista de investigación mediante su plataforma digital ‘China Polo Dominical’, desde donde difundía reportajes y realizaba denuncias sobre presuntos actos de corrupción en distintas entidades públicas, entre ellas municipalidades, dependencias de la Policía Nacional del Perú y oficinas del Ministerio Público.

Las investigaciones policiales del caso ‘China Polo’ señalan que, horas antes del ataque, la comunicadora había anunciado que revelaría información sobre candidatos de Alianza para el Progreso (APP) en Áncash, así como presuntas irregularidades relacionadas con efectivos policiales y procesos de licitación de obras públicas en Chiclayo.