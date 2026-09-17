Esta noche se registra nevada en la carretera Arequipa-Puno, principalmente en la zona de Imata, distrito de San Antonio de Chuca, provincia de Caylloma, por lo que el Senamhi pidió a los conductores reducir la velocidad y manejar con especial cuidado para evitar accidentes o quedar varados.

La presencia de nieve reduce las condiciones normales de circulación en este tramo de la carretera, por lo que se recomienda conducir a la defensiva y tomar las precauciones necesarias antes de continuar el viaje.

También se exhorta a los pasajeros a viajar únicamente si es necesario y, si deben desplazarse por esta ruta, llevar ropa de abrigo y agua ante las bajas temperaturas y las condiciones climáticas adversas.

El Senamhi mantiene una alerta naranja hasta el viernes 18 de septiembre por las condiciones previstas en las zonas altas de las provincias de Arequipa. El aviso contempla la ocurrencia de nevadas, granizo, lluvias y vientos que podrían superar los 50 kilómetros por hora.

Ante estas condiciones, las autoridades recomiendan a los viajeros mantenerse atentos a los reportes meteorológicos y evitar exponerse innecesariamente a las zonas afectadas.