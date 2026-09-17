La Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados sesionará la próxima semana para evaluar los informes que aprobaron las comisiones sobre otorgar o no facultades solicitades por el Poder Ejecutivo.

Hace unos días, la presidenta del grupo, Giannina Avendaño de Juntos por el Perú (JP), afirmó que el tema se vería luego de la semana de representación prevista entre el 21 y 25 de setiembre.

Sin embargo, se vio obligada a retroceder luego de conocerse que la Junta de Portavoces aprobó, el pasado 9 de setiembre, que Constitución tiene dispensa para sesionar con normalidad.

La presidenta Keiko Fujimori presentó el pedido de facultades a fines de agosto. (Foto: Presidencia)

EN DETALLE

En declaraciones a la prensa, Avendaño aclaró que el grupo que lidera no hará semana de representación.

“Vamos a seguir sesionando, vamos a hacer una serie de actividades, el documento tiene que evaluarse, recuerden que son 66 pedidos”, afirmó.

Precisamente, ayer las dos comisiones que estaban pendientes de evaluar sus informes sobre el pedido de facultades, votaron.

Las comisiones que rechazaron dar facultades son las de Energía y Minas; Producción; Ciencia, Innovación Tecnológica y Sociedad Digital; Infraestructura, Vivienda y Transportes; Trabajo y Seguridad Social; Justicia y Derechos Humanos; Defensa del Consumidor y Economía.

Las comisiones que recomiendan dar facultades son las de Ambiente, Defensa y Desarrollo Agrario.

Mientras que la Comisión de Modernización del Estado aprobó un informe que concluyó otorgar facultades, en parte, al Poder Ejecutivo.

PROCESO

La Comisión de Constitución tendrá que revisar los informes enviados por las 12 comisiones, cada una con una opinión sobre si otorgar o no facultades.

El grupo técnico de esa comisión deberá elaborar un dictamen que establezca si se deben dar o no facultades al Poder Ejecutivo.

El documento tendrá que ser sometido a votación en Constitución.

Si este es aprobado, deberá ser enviado a la Cámara de Diputados para su debate y votación.

En ese espacio se necesita mayoría simple.

Finalmente, el documento deberá ser elevado a la Cámara de Senadores, espacio que puede hacer cambios al texto.