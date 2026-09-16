La temperatura del mar frente a Paita se mantiene por encima de sus valores normales, lo que enciende las alarmas ante un eventual incremento de lluvias en el norte del país durante el próximo verano.

Rodolfo Rodríguez Arisméndiz, especialista de la Universidad de Piura (UDEP) y director de la Estación Científica Ramón Mugica, informó que actualmente la temperatura del mar frente a Paita registra entre 24 y 25 °C. Dado que lo habitual para esta época del año oscila entre 17 y 18 °C, el valor representa una anomalía positiva de entre 6 y 7 grados.

Según explicó el especialista, cuando la temperatura del mar supera los 25 °C se genera un escenario más favorable para la formación de lluvias, aunque la ocurrencia e intensidad de las precipitaciones también depende de otros factores atmosféricos.

Del mismo modo, señaló que la preocupación está en que estas temperaturas elevadas se están registrando todavía durante el invierno, advirtiendo que, con la llegada del verano, el calentamiento propio de la temporada podría sumarse a las actuales condiciones del mar y elevar aún más las anomalías.

“Probablemente tengamos lluvias fuertes, principalmente en los meses del verano del 2027”, señaló el director de la Estación Científica.

El especialista explicó que el comportamiento actual debe ser tomado como una señal de alerta y seguimiento frente a un posible escenario de lluvias intensas asociado a las condiciones cálidas del mar propias del desarrollo del Fenómeno El Niño.

Ante esta situación, Rodríguez consideró que las autoridades ya no deberían concentrarse en el diagnóstico, sino avanzar en medidas de prevención y mitigación a los efectos adversos de intensas lluvias que afectarían a la región Piura. La preparación debe ser a nivel de gobiernos y de la ciudadanía en general a fin de reducir los posibles impactos del FEN.