Con el objetivo de fortalecer las acciones de prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, se desarrolló la Reunión Ordinaria de la Instancia Regional de Concertación, espacio que reúne a representantes de diversas instituciones comprometidas con esta problemática en la región Ica.

Trabajo conjunto

La jornada contó con la participación del vicegobernador regional, Washington Alexander Sotelo Luna, y del gerente regional de Desarrollo Social, Mg. Roberto López Mariños, quienes estuvieron a cargo de las palabras de apertura y resaltaron la importancia de fortalecer el trabajo articulado entre las instituciones para prevenir situaciones de violencia, así como garantizar una adecuada atención y protección a las personas afectadas.

Durante la reunión también se desarrollaron exposiciones a cargo del representante de la Defensoría del Pueblo, Dr. José Luis Herrera Helfer, y de la coordinadora territorial del Programa Warmi Ñam Ica, Lic. Cecilia Bardales Vicuña. Ambos compartieron información y aportes desde sus respectivos ámbitos de trabajo, contribuyendo al análisis y coordinación de acciones frente a esta problemática.

La Instancia Regional de Concertación constituye un espacio de coordinación interinstitucional orientado a unir esfuerzos y promover medidas destinadas a prevenir y atender la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar.

Las autoridades participantes destacaron la necesidad de mantener el trabajo conjunto entre las instituciones y la sociedad, con el propósito de promover una convivencia basada en el respeto, la protección y la prevención de toda forma de violencia.

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