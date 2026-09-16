La aplicación Pisco Alerta permite a los ciudadanos reportar desde sus celulares accidentes, agresiones, situaciones de riesgo, ruidos molestos y otros incidentes, información que es recibida en la Central de Monitoreo de Videovigilancia para coordinar la atención correspondiente.

Rápida respuesta

Durante una demostración realizada desde la central, se explicó el funcionamiento de esta herramienta y el procedimiento que debe seguir un ciudadano para utilizarla ante una emergencia o incidente.

La aplicación puede descargarse gratuitamente desde Play Store y App Store. Una vez instalada, el usuario debe registrarse con su DNI y correo electrónico para posteriormente iniciar sesión y acceder a las opciones de reporte.

Uno de los aspectos principales del sistema es que la alerta permite identificar la ubicación del usuario mediante el mapa. Por ello, se recomienda mantener activado el GPS del teléfono al momento de realizar un reporte, de manera que el personal encargado pueda conocer con mayor precisión el punto donde ocurre la incidencia.

El reporte llega a la Central de Monitoreo, donde los operadores reciben la información y pueden establecer comunicación con el ciudadano para conocer mayores detalles sobre lo ocurrido.

A partir de la información recibida, el incidente es registrado y clasificado según su naturaleza. Entre las opciones disponibles se encuentran reportes relacionados con accidentes, despistes, agresiones, ruidos molestos y otras situaciones que puedan requerir intervención.

Como parte de la demostración, se realizó un reporte simulado por la presencia de una mototaxi que generaba exceso de ruido. La central recibió la alerta, visualizó la ubicación en el mapa y registró el caso como un incidente por ruidos molestos.

Posteriormente, desde el área de operaciones se asignó una unidad de Serenazgo para acudir al lugar indicado. Los vehículos operativos cuentan con dispositivos que permiten a los serenos recibir la información y desplazarse hacia el punto señalado.

La atención no se limita a las unidades de Serenazgo. Según lo explicado durante la demostración, cuando una alerta corresponde a un hecho de mayor gravedad, se puede coordinar con efectivos de la Policía Nacional.

El personal señaló que existe comunicación mediante radio y coordinación a través del patrullaje integrado. De esta manera, ante situaciones que representen un riesgo mayor para los ciudadanos, las unidades de Serenazgo pueden solicitar o articular el apoyo policial.

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