El vicegobernador Ever Cadenillas informó que el Gobierno Regional (GORE) de La Libertad erradicará unas 1,600 toneladas de basura y desmonte arrojados por inescrupulosos en el cauce de la quebrada San Carlos, poniendo en riesgo el funcionamiento de los trabajos de prevención que se ejecutaron en ese lugar.

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“Hay gente que vota aquí restos de construcciones de Trujillo y de Laredo. Se han acumulado aproximadamente 1,600 toneladas de escombros y basura que se tiene que limpiar para que se pueda continuar con los trabajos proyectados”, dijo.

Para que la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN) intervenga en la zona, el GORE retirará los escombros y basura. Con esto se dejará libre el cauce de la quebrada y se realizarán las obras proyectadas, que son un dique y un sistema de canalización de agua para que esta llegue sin fuerza a la parte baja.

“¿Qué pasaría aquí si se deja estos escombros y llega el fenómeno de El Niño?, pues terminarían bajando a la parte de las obras que se han construido, tapando todos los accesos y las obras no cumplirían su rol para las que fueron ejecutadas”, señaló.

Ever Cadenillas también exhortó a las municipalidades a poner vigilancia para evitar que se siga arrojando basura y desmonte en estos lugares.

“Esto nos va a generar graves problemas durante la temporada de lluvias por el fenómeno El Niño, debido a que esta basura va a malograr la infraestructura que se está construyendo justamente en materia de prevención”, agregó.