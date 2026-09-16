Un grupo de simpatizantes de la organización política Movimiento Independiente Regional Fuerza Tacna escuchando el clamor de la población ha iniciado trabajos de emergencia para el tapado de los huecos en algunas vías del centro de la ciudad.

Los trabajos consisten en labores de limpieza, rellenado de los huecos con material de base y el tratamiento superficial con emulsión asfáltica que garantiza una duración temporal.

La gran cantidad de huecos en las pistas, acrecentado por la llovizna de los últimos días, es -hoy en día- uno de los principales problemas en la ciudad que no solo afecta a los transportistas del servicio público o el transporte privado, sino a la población en general que está expuesta a sufrir un accidente.

No hay vía en el centro de la ciudad que no tenga huecos, algunas de gran profundidad. Lo más preocupante es que muchos están en avenidas de alto tránsito, como son las vías de evitamiento, donde las unidades circulan a gran velocidad.

Ante esta urgente problemática, que no es atendido oportunamente por las autoridades competentes, los simpatizantes de Fuerza Tacna han iniciado hoy los trabajos en la calle Collpa, desde el óvalo Cusco hasta el cuartel Tarapacá.

Asimismo, otro grupo de seguidores del movimiento independiente regional empezó las labores en la zona conocida como “Salida a Tarata” desde la avenida Circunvalación hasta la calle 28 de Agosto.

Los trabajos son supervisados y encabezados por el jefe de campaña política de Fuerza Tacna Ricardo Bartesagui Carpio. Los trabajos de parchado de vías continuará los siguientes días en las vías que no son intervenidas por la Municipalidad Provincial de Tacna.