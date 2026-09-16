Cuatro accesitarios juramentaron como regidores provisionales de la Municipalidad Provincial de Huancayo, luego de la convocatoria realizada por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) para garantizar la continuidad de las funciones del concejo municipal durante la ausencia de cuatro regidores titulares.

Los nuevos integrantes del Concejo Provincial son Xiomara Marlen Artica Camargo y Jovana Hualpa de la Cruz, por el Movimiento Regional Sierra y Selva Contigo Junín; así como Carlos Alberto Tolentino Jaime y Rosa Elena Ticona Flores, por Caminemos Juntos por Junín.

Asumirán funciones hasta el 4 de octubre

Los accesitarios ejercerán el cargo de manera temporal hasta el 4 de octubre de 2026, fecha de las Elecciones Regionales y Municipales. Culminado este periodo, los regidores titulares podrán reincorporarse a sus funciones.

La medida responde a las licencias sin goce de haber solicitadas por Saúl Fredy Alejo Arotoma, Marjury Jackelin Contreras Hualpa, Sayuri Mayta Briceño y José Luis Ortiz Soberanes, quienes participan como candidatos en el actual proceso electoral.

El JNE dispuso esta convocatoria mediante la Resolución N.° 3100-2026-JNE, emitida el 18 de agosto, dejando temporalmente sin efecto las credenciales de los cuatro regidores durante el periodo de licenciA

Reemplazos según orden electoral

Para determinar a los reemplazantes, el organismo electoral respetó el orden de precedencia de las listas. En primer término fueron considerados los candidatos no proclamados del Movimiento Regional Sierra y Selva Contigo Junín.

Al no existir más candidatos hábiles de esa organización en el orden correspondiente, debido a que los siguientes candidatos también participan en las actuales elecciones, el JNE convocó a integrantes de Caminemos Juntos por Junín, organización que obtuvo la segunda mayor votación en la provincia de Huancayo.

La convocatoria comprende un periodo de 30 días, durante el cual los cuatro accesitarios ejercerán las funciones correspondientes dentro del Concejo Provincial de Huancayo.