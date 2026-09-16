Entre enero y agosto de 2025, los establecimientos del Ministerio de Salud (Minsa) registraron 13.067 casos de enfermedad de Alzheimer en Perú, de los cuales el 63% correspondió a mujeres y el 37% a hombres.

La cifra refleja los casos atendidos y registrados en los servicios del Minsa durante ese periodo y no representa necesariamente el número total de personas con Alzheimer en el país.

En el marco del Día Mundial del Alzheimer, que se conmemora cada 21 de septiembre, especialistas llaman a evitar que cambios persistentes de memoria o conducta sean atribuidos automáticamente al envejecimiento.

Olvidar ocasionalmente no es lo mismo que un deterioro progresivo

Perder las llaves, olvidar ocasionalmente un nombre o pasar por alto una cita puede ocurrir en personas sanas.

La señal de alerta aparece cuando los olvidos se vuelven frecuentes, progresivos e interfieren con actividades cotidianas como administrar dinero, orientarse, cumplir tareas habituales o mantener conversaciones.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) recuerda que la demencia afecta la memoria, el pensamiento y la capacidad para realizar actividades diarias, pero no constituye una consecuencia inevitable del envejecimiento.

Hugo Palafox, vicepresidente de Ciencia de Immunotec, advierte que normalizar cambios persistentes puede retrasar una evaluación profesional.

“El problema es que normalizar estas señales puede retrasar la búsqueda de una evaluación médica, particularmente cuando los cambios aparecen de forma gradual”, señala.

¿Por qué hay más mujeres registradas con Alzheimer?

Los datos del Minsa muestran una mayor proporción de mujeres entre los casos atendidos en 2025.

Especialistas del Instituto Nacional de Salud Mental Honorio Delgado-Hideyo Noguchi han señalado que esta diferencia puede relacionarse con varios factores, entre ellos una mayor esperanza de vida femenina, además de factores hormonales y genéticos que todavía se investigan.

La OMS también señala que las mujeres presentan una mayor carga global de discapacidad y mortalidad asociada con demencia y concentran alrededor del 70% de las horas destinadas al cuidado de personas con esta condición.

Sin embargo, el porcentaje de casos registrados en mujeres no implica que el sexo por sí solo determine quién desarrollará Alzheimer.

Hasta 45% del riesgo de demencia se relaciona con factores modificables

En julio de 2026, la OMS publicó nuevas directrices sobre reducción del riesgo de deterioro cognitivo y demencia.

El organismo estima que hasta un 45% del riesgo de demencia puede relacionarse con factores modificables, lo que significa que determinadas intervenciones pueden contribuir a prevenir o retrasar parte de los casos, aunque ninguna medida garantiza evitar la enfermedad.

Entre los principales factores asociados aparecen:

hipertensión arterial;

diabetes;

sobrepeso y obesidad;

tabaquismo;

consumo nocivo de alcohol;

inactividad física;

aislamiento social;

pérdida auditiva;

depresión;

colesterol elevado;

contaminación del aire;

y antecedentes de lesiones cerebrales, entre otros.

Qué hábitos pueden ayudar a reducir el riesgo

La OMS recomienda mantener actividad física regular, evitar el tabaco y el consumo nocivo de alcohol, llevar una alimentación equilibrada y controlar enfermedades como hipertensión, diabetes y colesterol elevado.

También aconseja mantenerse social y cognitivamente activo y tratar la pérdida auditiva cuando corresponda.

Estas medidas forman parte de una estrategia de reducción de riesgo a lo largo de la vida y no deben presentarse como una forma garantizada de prevenir el Alzheimer.

“Envejecer no significa necesariamente perder la memoria ni la capacidad de desenvolverse de manera independiente”, señala Palafox.

¿Los suplementos previenen el Alzheimer?

No existe evidencia suficiente para recomendar suplementos nutricionales como estrategia general de prevención del Alzheimer en personas sin una deficiencia diagnosticada.

Las nuevas directrices de la OMS de 2026 señalan específicamente que no recomienda suplementos de vitaminas B y E, omega-3 ni multivitamínicos o minerales para reducir el riesgo de deterioro cognitivo o demencia cuando no existe una deficiencia comprobada, debido a la falta de evidencia de beneficio suficiente.

Por la misma razón, no resulta adecuado afirmar que aumentar el glutatión mediante un suplemento específico pueda prevenir el Alzheimer o proteger de manera demostrada frente al deterioro cognitivo.

Aunque el estrés oxidativo es una línea activa de investigación en enfermedades neurodegenerativas, eso no convierte automáticamente a un antioxidante o precursor nutricional en una intervención preventiva clínicamente probada.

Cuándo consultar por problemas de memoria

Una evaluación profesional resulta especialmente recomendable cuando los cambios son nuevos, progresivos o comienzan a afectar la autonomía.

Entre las situaciones que merecen atención están perderse en lugares conocidos, repetir preguntas constantemente, tener dificultades crecientes para realizar tareas habituales o experimentar cambios importantes en el juicio o la conducta.

El Minsa dispone además de 293 Centros de Salud Mental Comunitaria y de la Línea 113, opción 5, para orientación en salud mental, según la información oficial publicada por el ministerio.