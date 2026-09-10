El cáncer puede desarrollarse inicialmente sin síntomas evidentes en algunos casos. Por ello, las pruebas de detección recomendadas para determinados grupos de población permiten identificar alteraciones antes de la aparición de manifestaciones clínicas y facilitar una evaluación médica oportuna.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) distingue entre el diagnóstico temprano, dirigido a personas que ya presentan síntomas, y el tamizaje o screening, que busca detectar determinados cánceres o lesiones precancerosas en personas asintomáticas. Estas pruebas deben aplicarse de acuerdo con el tipo de cáncer, la edad y los factores de riesgo.

Perú podría superar los 83 mil nuevos casos de cáncer en 2030

La dimensión del desafío también se refleja en las proyecciones epidemiológicas. GLOBOCAN 2022, elaborado por la Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer (IARC), estimó 72.827 nuevos casos y 35.934 muertes por cáncer en Perú durante 2022.

Para 2030, la carga de la enfermedad podría aumentar alrededor de 15% hasta alcanzar 83.922 nuevos casos y 41.502 muertes, según un informe de evaluación sobre el control del cáncer en Perú elaborado con participación del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), la OMS y la IARC.

Los 83.922 casos proyectados equivaldrían, en promedio, a cerca de 10 nuevos casos por hora. Se trata de una estimación epidemiológica y no de un conteo de diagnósticos que ocurran de manera uniforme a lo largo del año.

Tres componentes para la atención después de un diagnóstico

Ante ese escenario, Oncosalud señala que la atención de una persona con cáncer requiere ir más allá de la confirmación del diagnóstico y considerar el trabajo coordinado de diferentes especialidades, herramientas diagnósticas y terapias adaptadas a cada paciente.

Bajo su campaña “Cáncer, somos más fuertes que tú”, la institución identifica tres componentes de su modelo de atención: equipos médicos multidisciplinarios, tecnología especializada y tratamientos personalizados.

1. Atención médica multidisciplinaria

La evaluación y tratamiento del cáncer puede requerir la participación coordinada de oncólogos, cirujanos, radiólogos, patólogos, genetistas, personal de enfermería y otros profesionales, dependiendo del tipo de tumor y las necesidades de cada paciente.

La OMS también señala que los planes terapéuticos pueden incluir cirugía, medicamentos contra el cáncer y radioterapia, de forma individual o combinada, y que su definición debe considerar el tipo de tumor, el estadio de la enfermedad y otros factores clínicos.

2. Tecnología para diagnóstico y caracterización del tumor

Oncosalud destaca el uso de herramientas como el PET-Scan y los laboratorios de biología molecular para obtener información sobre determinadas características de los tumores.

Estas tecnologías pueden formar parte del proceso de diagnóstico, estadificación o caracterización molecular según la indicación médica. Su utilización depende del tipo de cáncer y de la situación clínica de cada persona.

3. Tratamientos personalizados

El tratamiento oncológico no es igual para todos los pacientes. Su planificación puede considerar el tipo y estadio del cáncer, características biológicas del tumor, edad, estado general de salud, enfermedades coexistentes y otros factores clínicos.

El objetivo es seleccionar las alternativas terapéuticas más adecuadas para cada caso a partir de la información obtenida durante el diagnóstico y evaluación médica.

Oncosalud reporta tasas de sobrevida superiores al 80% en algunos cánceres

Según datos internos correspondientes a 2024 proporcionados por Oncosalud, la sobrevida a cinco años alcanzó el 95,6% en cáncer de tiroides y superó el 80% entre pacientes con cáncer de mama, cuello uterino y próstata atendidos por la institución.

Estas cifras corresponden a información institucional y no deben interpretarse como tasas nacionales de supervivencia ni extrapolarse a todos los pacientes con estos tipos de cáncer. Los resultados pueden variar según estadio al diagnóstico, características del tumor, edad, acceso al tratamiento y otras condiciones clínicas.

La OMS sostiene, en términos generales, que cuando determinados cánceres son identificados y tratados tempranamente pueden existir mayores probabilidades de supervivencia, menor morbilidad y tratamientos menos complejos.

La detección temprana no significa el mismo examen para todas las personas

Incorporar controles preventivos no implica realizar indiscriminadamente pruebas para detectar cáncer. La selección de un programa de tamizaje depende del tipo de enfermedad, la edad, antecedentes personales y familiares y otros factores de riesgo.

La OMS señala que el screening está destinado a personas sin síntomas y busca identificar hallazgos sugestivos de un cáncer específico o lesiones precancerosas. Cuando una prueba encuentra una alteración, se requieren estudios adicionales para confirmar o descartar un diagnóstico.

Por ello, la frecuencia y el tipo de evaluación deben definirse con un profesional de salud. Ante la aparición de síntomas o cambios persistentes, la recomendación es buscar evaluación médica sin esperar al siguiente control preventivo.