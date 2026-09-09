La anemia infantil continúa siendo uno de los principales desafíos de salud pública en el Perú, especialmente durante los primeros años de vida, cuando el cerebro atraviesa una etapa crítica de crecimiento y formación de conexiones neuronales.

La deficiencia de hierro puede afectar procesos relacionados con el desarrollo cerebral. La Organización Mundial de la Salud (OMS) advierte que la carencia de este mineral en niños menores de dos años puede producir consecuencias importantes y potencialmente irreversibles, además de repercutir posteriormente en el aprendizaje y rendimiento escolar.

¿Qué pasa en el cerebro de un niño con deficiencia de hierro?

La doctora Mónica Ramírez, gerente adjunta de Gestión Integral de Riesgo de Pacífico Salud, explica que el hierro participa en procesos fundamentales durante la maduración cerebral.

“El hierro es esencial para la mielinización, la memoria y la atención. Cuando un niño presenta anemia en los primeros años de vida, se altera el desarrollo de conexiones cerebrales”, señaló la especialista.

La mielinización permite que los impulsos nerviosos se transmitan de manera eficiente entre distintas partes del cerebro. Por ello, una deficiencia prolongada de hierro durante etapas tempranas puede estar asociada con dificultades en funciones cognitivas y motoras.

La evidencia científica ha encontrado asociaciones entre deficiencia de hierro, anemia y un peor desarrollo cognitivo o motor infantil, aunque la OMS también advierte que no todos los efectos observados pueden atribuirse exclusivamente a la anemia y que los resultados de la suplementación sobre el desarrollo han sido variables.

Anemia puede repercutir en el aprendizaje escolar

El impacto de la anemia puede pasar inadvertido porque no siempre genera síntomas evidentes para las familias.

Un niño con deficiencia de hierro puede presentar dificultades de concentración, menor tolerancia al esfuerzo y problemas para desarrollar algunas tareas vinculadas con memoria y aprendizaje.

“El impacto no es inmediato ni visible, y por eso muchas familias no identifican el riesgo”, explicó Ramírez.

La especialista añadió que estas dificultades pueden repercutir posteriormente en la trayectoria educativa si la condición no es detectada y tratada oportunamente.

¿Cuántos niños tienen anemia en Perú?

Las cifras requieren distinguir la metodología utilizada.

Un informe del Ministerio de Salud (Minsa) correspondiente al primer semestre de 2025 reportó una prevalencia de anemia de 45,3 % en niños de 6 a 35 meses, frente al 43,7 % registrado en 2024.

Sin embargo, el INEI también publicó la serie de ENDES 2025 recalculada bajo la nueva directriz de la OMS de 2024 y la RM 251-2024-MINSA. Con esos nuevos puntos de corte, la prevalencia nacional estimada para el primer semestre de 2025 es de 35,6 %, frente a 35,3 % en 2024.

Por ello, ambas cifras no deben compararse como si fueran indicadores idénticos: corresponden a criterios de medición diferentes.

Prevención antes de los primeros años de vida

La detección temprana resulta especialmente importante durante la primera infancia.

La OMS señala que identificar oportunamente la deficiencia de hierro ayuda a prevenir sus consecuencias más graves sobre el desarrollo cerebral.

El tratamiento debe realizarse bajo evaluación profesional e incluye, según cada caso, suplementación con hierro, seguimiento médico y cambios en la alimentación.

Entre las estrategias de prevención también se encuentra fomentar una dieta con alimentos ricos en hierro y cumplir los controles de crecimiento y desarrollo establecidos para niños pequeños.

Programa realiza tamizajes y educación contra la anemia

Desde 2019, Pacífico desarrolla el programa Tan Fuertes Como El Hierro, dirigido a la prevención, detección y tratamiento de anemia en población infantil.

De acuerdo con información actualizada de la propia organización, el programa reporta más de 50 mil tamizajes gratuitos de hemoglobina, más de 30 mil niños y familias capacitados y más de 17 millones de personas alcanzadas por campañas de sensibilización.

La empresa señala además que, entre los niños participantes evaluados, 70 % logró superar la enfermedad y 90 % mejoró sus niveles de hemoglobina. Estas cifras corresponden a resultados reportados por el propio programa y deben entenderse dentro de esa población intervenida.

Diagnóstico temprano y acompañamiento

El programa contempla tratamiento, controles y acompañamiento en pediatría y nutrición para niños diagnosticados con anemia por deficiencia de hierro leve o moderada.

“El corazón del programa es la detección temprana”, señaló Lucía López, gerente de Marketing, Asuntos Corporativos y Sostenibilidad de Pacífico Salud.

La ejecutiva sostuvo que el acompañamiento de las familias mediante orientación nutricional y seguimiento profesional busca favorecer la recuperación y reducir los riesgos asociados a una deficiencia prolongada.

Anemia también puede tener consecuencias a largo plazo

Las consecuencias de una deficiencia nutricional durante la infancia pueden extenderse más allá de los primeros años.

Las dificultades de aprendizaje y desarrollo pueden influir posteriormente en la trayectoria educativa, la adquisición de habilidades y, de manera indirecta, en las oportunidades laborales durante la vida adulta.

Por ello, especialistas coinciden en que combatir la anemia requiere una combinación de prevención, diagnóstico oportuno, alimentación adecuada, tratamiento y seguimiento médico, especialmente durante los primeros años de vida.