El acceso a agua potable y servicios adecuados de saneamiento tiene un impacto directo en la salud pública al reducir la exposición a microorganismos capaces de provocar enfermedades.

En Perú, aproximadamente 3,5 millones de personas no tienen acceso a agua potable y 7,6 millones carecen del servicio de alcantarillado, de acuerdo con información difundida por la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (Sunass).

Entre las infecciones relacionadas con condiciones sanitarias deficientes se encuentra la causada por Helicobacter pylori (H. pylori), una bacteria que coloniza el estómago y está estrechamente vinculada con gastritis crónica, úlceras y determinados tipos de cáncer gástrico.

¿Qué es la Helicobacter pylori?

La H. pylori es una bacteria capaz de sobrevivir en el ambiente ácido del estómago y establecer una infección que puede persistir durante años.

Lina Laguado Gómez, directora médica de Bristol Myers Squibb (BMS) Perú, explica que muchas personas infectadas pueden permanecer sin síntomas durante largos periodos.

La transmisión puede producirse entre personas, incluida la exposición a saliva, vómito o materia fecal. Las condiciones deficientes de higiene y saneamiento son factores que favorecen su propagación.

¿El agua contaminada causa cáncer de estómago?

No de manera directa. El principal vínculo está en que el agua insegura y un saneamiento deficiente pueden aumentar la exposición a infecciones, mientras que una infección crónica por H. pylori sí constituye un factor causal importante del cáncer gástrico.

La Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer (IARC), organismo de la Organización Mundial de la Salud, clasificó a H. pylori como carcinógeno para los seres humanos en 1994. En 2026 volvió a señalar que la infección constituye una causa principal de cáncer gástrico.

Esto no significa que toda persona infectada desarrollará cáncer. Muchas nunca presentarán síntomas ni evolucionarán hacia una enfermedad maligna.

¿Qué síntomas puede producir la H. pylori?

Cuando aparecen manifestaciones, pueden incluir dolor o ardor en la parte superior del abdomen, náuseas, sensación de hinchazón o molestias digestivas.

Estos síntomas son inespecíficos y pueden corresponder a numerosas enfermedades, por lo que no permiten diagnosticar por sí solos una infección por H. pylori ni cáncer.

“El H. pylori puede permanecer durante años de manera silenciosa”, señaló Laguado Gómez, quien recomienda no normalizar molestias persistentes y solicitar una evaluación médica cuando sea necesario.

¿Cuándo un malestar estomacal requiere atención médica?

Algunos síntomas requieren una evaluación profesional, especialmente cuando persisten o aparecen señales de alarma.

Entre ellas se encuentran la pérdida de peso sin una causa conocida, dificultad para tragar, vómitos persistentes o presencia de sangre en las heces. El Instituto Nacional del Cáncer de Estados Unidos advierte que estos signos también pueden aparecer en otras enfermedades y no significan necesariamente que exista cáncer.

Por ello, la recomendación es evitar el autodiagnóstico y determinar mediante evaluación clínica cuál es el origen de las molestias.

¿Cómo se detecta una infección por H. pylori?

Cuando existe sospecha médica, pueden emplearse pruebas específicas como el test de aliento, análisis de heces y, en determinados casos, una endoscopia digestiva alta con toma de muestras.

La selección del examen depende de la situación clínica de cada paciente y debe ser definida por el profesional de salud.

En el caso del cáncer gástrico, la endoscopia con biopsia es una de las herramientas utilizadas para confirmar el diagnóstico cuando existen hallazgos que lo justifican.

Erradicar H. pylori puede reducir el riesgo de cáncer gástrico

La evidencia científica muestra que tratar y erradicar una infección por H. pylori puede disminuir el riesgo de desarrollar determinados tipos de cáncer gástrico.

El Instituto Nacional del Cáncer señala que diversos estudios han observado una reducción del riesgo luego del tratamiento de la infección, incluso en personas asintomáticas y en grupos con mayor riesgo.

Además, un grupo internacional convocado por la IARC publicó en marzo de 2026 recomendaciones sobre estrategias de detección y tratamiento de H. pylori como herramienta de prevención del cáncer gástrico en poblaciones seleccionadas.

Esto no implica que toda persona deba recibir antibióticos preventivamente. La indicación de pruebas y tratamiento debe evaluarse médicamente para evitar terapias innecesarias y problemas como la resistencia antimicrobiana.

Agua potable e higiene también forman parte de la prevención

La Organización Mundial de la Salud considera que una gestión segura del agua potable es una herramienta esencial de protección de la salud pública. Sus guías actualizadas en 2026 plantean controlar los riesgos desde la fuente de abastecimiento hasta el consumidor.

Medidas básicas como lavarse las manos, manipular adecuadamente los alimentos, consumir agua segura y mantener buenas condiciones de saneamiento ayudan a disminuir la exposición a distintos agentes infecciosos.

En Perú, cerrar las brechas de agua potable y alcantarillado continúa siendo un reto sanitario: la política nacional aprobada en 2026 busca alcanzar el acceso universal a servicios de calidad hacia 2050.