Dolor de rodillas después de correr, molestias en la planta del pie o sensación de sobrecarga en la zona lumbar son problemas frecuentes entre corredores y personas físicamente activas. Sin embargo, el origen de estas molestias no siempre se encuentra en la zona donde aparece el dolor.

De acuerdo con Mona, fundadora de Transition, centro de preparación física auspiciado por New Balance, una movilidad limitada del tobillo puede alterar la mecánica del movimiento y generar compensaciones que terminan afectando otras articulaciones.

“El tobillo es la base sobre la que se construye cada paso. Si no tiene la movilidad adecuada, el cuerpo busca compensaciones en otras articulaciones, lo que termina generando sobrecargas y aumentando el riesgo de lesiones”, señala la especialista.

¿Por qué la movilidad del tobillo es importante al correr?

Durante la carrera, el tobillo cumple funciones clave en la absorción de impactos, el almacenamiento y liberación de energía y la adaptación a las irregularidades del terreno.

Cuando esta articulación pierde movilidad, especialmente en el movimiento de flexión hacia adelante conocido como dorsiflexión, el cuerpo puede comenzar a modificar su patrón de movimiento para compensar esa limitación.

Según la especialista, estas compensaciones pueden aumentar la carga sobre otras zonas del cuerpo y favorecer la aparición de molestias durante el ejercicio.

¿Qué lesiones pueden estar relacionadas con un tobillo rígido?

La falta de movilidad puede manifestarse en distintas partes del cuerpo.

En el pie y tobillo, puede asociarse con molestias como fascitis plantar, tendinitis aquilea o dolor en la zona de la tibia.

En las rodillas, una menor movilidad del tobillo puede aumentar la carga articular y contribuir a molestias relacionadas con el denominado síndrome de la rodilla del corredor.

También pueden aparecer tensiones en caderas y zona lumbar, debido a una menor capacidad para absorber y distribuir adecuadamente las fuerzas generadas durante el movimiento.

La movilidad del tobillo también importa fuera del deporte

El problema no afecta únicamente a quienes corren. Permanecer muchas horas sentado, una situación habitual en trabajos de oficina o modalidades remotas, también puede reducir progresivamente la movilidad articular.

Esto puede influir en movimientos cotidianos como caminar, subir escaleras, levantarse de una silla o realizar una sentadilla.

“Muchas personas creen que la movilidad es algo que solo necesitan los atletas, pero influye directamente en acciones tan cotidianas como caminar, levantarse de una silla o mantener una postura saludable durante el día”, explica Mona.

Cómo reducir el riesgo de lesiones al correr

Además del fortalecimiento muscular, la recomendación es incorporar ejercicios de movilidad articular dentro de la rutina semanal.

Dedicar algunos minutos antes de correr o durante pausas activas puede ayudar a mantener un mejor rango de movimiento y favorecer una mecánica más eficiente.

“Cuando el tobillo pierde movilidad, todo el cuerpo paga las consecuencias. Trabajar esta articulación de forma constante es una de las herramientas más efectivas para prevenir lesiones y mantener una buena calidad de movimiento a largo plazo”, concluye la especialista.