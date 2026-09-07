El mieloma múltiple es un cáncer de la sangre que se desarrolla en la médula ósea y puede producir efectos en distintas partes del organismo, entre ellas los huesos, los riñones y la producción normal de células sanguíneas.

Aunque se trata de una enfermedad hematológica, sus primeras manifestaciones no siempre hacen sospechar inmediatamente de un cáncer, pues pueden confundirse con problemas de salud más frecuentes.

El doctor Mauricio León Rivera, director médico de la Liga Contra el Cáncer y cirujano oncólogo de la Clínica Ricardo Palma, explica que la enfermedad aparece cuando las células plasmáticas de la médula ósea se multiplican de manera anormal.

¿Qué es el mieloma múltiple?

Las células plasmáticas son un tipo de glóbulo blanco que se origina a partir de los linfocitos B y participa en la producción de anticuerpos que ayudan al organismo a combatir infecciones.

En el mieloma múltiple, estas células se multiplican de manera anormal dentro de la médula ósea y desplazan progresivamente a células sanas.

“El mieloma múltiple puede ser difícil de reconocer al inicio porque no siempre produce una señal específica que haga sospechar inmediatamente de un cáncer”, señala León.

El especialista agrega que sus primeras manifestaciones pueden relacionarse con afecciones más habituales, por lo que recomienda prestar atención a molestias persistentes o que evolucionan con el tiempo.

¿Qué daños puede causar el mieloma múltiple?

A medida que avanza, la enfermedad puede generar lesiones en los huesos, producir dolor e incrementar el riesgo de fracturas.

También puede alterar la producción normal de células sanguíneas y provocar anemia.

Además, ciertas proteínas liberadas a la sangre por las células malignas pueden afectar el funcionamiento de los riñones.

El cansancio, la debilidad y la aparición de infecciones frecuentes también pueden formar parte del cuadro clínico.

¿Cuáles son los síntomas del mieloma múltiple?

Las manifestaciones de esta enfermedad pueden variar entre pacientes y no son exclusivas del cáncer.

Entre las señales mencionadas se encuentran:

Dolor óseo.

Mayor riesgo de fracturas.

Anemia.

Cansancio o debilidad.

Infecciones frecuentes.

Alteraciones en la función renal.

Estas molestias pueden tener múltiples causas, por lo que deben ser evaluadas junto con los antecedentes y otros hallazgos clínicos de cada persona.

¿Cómo se diagnostica el mieloma múltiple?

Actualmente no existe una prueba de tamizaje recomendada para buscar mieloma múltiple de manera rutinaria en personas sanas.

Cuando existe sospecha médica, pueden solicitarse análisis especiales de sangre y orina, pruebas por imágenes y estudios de médula ósea, dependiendo de los resultados iniciales.

“Para llegar al diagnóstico es necesario reunir diferentes elementos. Los exámenes permiten identificar qué está ocurriendo y establecer si se trata de un mieloma múltiple o de otra condición que pueda explicar los hallazgos”, explica León.

¿Quiénes pueden desarrollar mieloma múltiple?

La enfermedad se presenta principalmente en adultos mayores, aunque la evaluación individual depende de distintos factores clínicos.

Debido a que puede manifestarse de maneras diferentes, la persistencia de síntomas sin una causa clara puede justificar una consulta médica para determinar su origen.

Día Mundial del Mieloma Múltiple

Cada 5 de septiembre se conmemora el Día Mundial del Mieloma Múltiple, una fecha orientada a generar mayor conocimiento sobre esta enfermedad.

La difusión de información busca contribuir a reconocer que sus manifestaciones pueden afectar diferentes órganos y que una evaluación médica oportuna resulta importante cuando existen cambios persistentes o inexplicables en el estado de salud.