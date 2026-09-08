Una persona que deja de salir de su habitación, abandona actividades que Una persona que deja de salir de su habitación, abandona actividades que antes disfrutaba, modifica repentinamente sus hábitos de sueño o alimentación o empieza a despedirse de sus seres queridos puede estar atravesando una situación que requiere atención.

Reconocer estos cambios y ofrecer apoyo oportunamente es una de las estrategias para prevenir conductas suicidas, explicó Renzo Gutiérrez Díaz, psicólogo del Centro Comunitario de Salud Mental de la Universidad Nacional de San Agustín (UNSA).

En lo que va de 2026 se han registrado 156 intentos de suicidio en la región Arequipa, una cifra aproximadamente 6 % menor respecto al mismo periodo anterior, según indicó el especialista.

Jóvenes de 18 a 29 años concentran mayor prevalencia

Gutiérrez señaló que los jóvenes de 18 a 29 años presentan una mayor prevalencia de intentos de suicidio en Arequipa.

Esta etapa puede coincidir con distintas presiones relacionadas con los estudios, la búsqueda de empleo, las relaciones personales y la construcción de un proyecto de vida.

A estas circunstancias pueden sumarse problemas de ansiedad o depresión, consumo de alcohol, dificultades económicas y conflictos familiares.

Sin embargo, el especialista advirtió que no existe una explicación única para una conducta suicida.

“Se trata de un fenómeno multifactorial”, precisó Gutiérrez.

¿Cuáles son las señales de alerta?

Entre los cambios de conducta que deberían recibir atención se encuentra el aislamiento social, especialmente cuando una persona deja de mantener contacto con familiares o amigos o permanece durante largos periodos sin salir de su habitación.

También pueden presentarse modificaciones importantes en los horarios de sueño, cambios en la alimentación y pérdida de interés por actividades que anteriormente resultaban agradables.

Otra señal que requiere especial atención ocurre cuando una persona comienza a despedirse de familiares o amigos o realiza comentarios relacionados con no querer continuar viviendo.

El Ministerio de Salud también reconoce entre las señales de alerta los cambios drásticos de comportamiento, pérdida de interés, alteraciones en el sueño o apetito, aislamiento y expresiones de desesperanza.

Escuchar sin juzgar puede facilitar que una persona pida ayuda

Ante estos cambios, Gutiérrez recomienda no ignorar la situación ni asumir que desaparecerá por sí sola.

Preguntas sencillas como “¿cómo te sientes?” o “¿quieres hablar?” pueden facilitar una conversación y permitir que la persona exprese lo que está atravesando.

El especialista remarcó que lo fundamental es ofrecer una escucha sin juicios y evitar respuestas que minimicen el sufrimiento, como afirmar simplemente que el problema “ya pasará”.

“Más importante es escuchar, acompañar y, conociendo el problema, facilitar el acceso a una atención profesional”, señaló.

El objetivo, agregó, es evitar que las personas permanezcan aisladas y ayudar a que recuperen progresivamente sus vínculos familiares, sociales, académicos o laborales.

¿Qué hacer si una persona presenta señales de riesgo?

Frente a señales de alerta, es recomendable conversar directamente con la persona, ofrecerle compañía y facilitar el contacto con familiares, personas de confianza o profesionales de salud mental.

El Ministerio de Salud (Minsa) recomienda escuchar atentamente, permanecer junto a la persona cuando exista riesgo, contactar a sus seres queridos y recurrir a un establecimiento de salud o Centro de Salud Mental Comunitario.

Si existe un riesgo inmediato, la persona no debe permanecer sola y se debe buscar atención profesional de emergencia.

En Perú, el Minsa dispone de la Línea 113, opción 5, que brinda orientación gratuita en salud mental durante las 24 horas del día.

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