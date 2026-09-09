Una investigación realizada en Perú aporta nueva evidencia sobre la bacteriemia en pacientes con cáncer, una infección del torrente sanguíneo que puede evolucionar hacia cuadros graves como sepsis y choque séptico.

El estudio analizó 293 pacientes adultos hospitalizados con un primer episodio de bacteriemia atendidos entre julio de 2020 y junio de 2024 en un centro oncológico de referencia de Lima.

Los resultados fueron publicados en mayo de 2026 en la revista científica PLOS One y muestran que la mortalidad por cualquier causa dentro de los 28 días fue de 32,1 %.

¿Qué encontró el estudio sobre bacteriemia y cáncer?

Los pacientes incluidos tenían una edad promedio de 65,4 años y el 53,9 % eran mujeres.

La mayoría presentaba tumores sólidos (84,3 %) y enfermedad activa (91,8 %). Los cánceres digestivos fueron los más frecuentes, con el 34,1 % de los casos.

Entre los microorganismos aislados, predominaron las bacterias gramnegativas, con 82,8 %, mientras que Escherichia coli fue el patógeno identificado con mayor frecuencia, con 45,7 %.

Sepsis y choque séptico elevaron el riesgo de muerte

El análisis identificó diversos factores asociados de manera independiente con una mayor mortalidad a los 28 días.

Entre ellos se encontraron una mayor carga de comorbilidades, la presencia de sepsis, choque séptico e insuficiencia respiratoria, además de determinadas características de la bacteriemia.

La presencia de choque séptico fue uno de los factores con mayor asociación con el desenlace fatal.

Los investigadores concluyeron que la evolución de estos pacientes estuvo determinada principalmente por la gravedad de la infección y las condiciones clínicas subyacentes, más que por la resistencia antimicrobiana en sí misma.

Resistencia bacteriana también fue evaluada

La investigación analizó además el perfil de resistencia de las bacterias encontradas.

El 43,6 % de las enterobacterias fueron productoras de betalactamasas de espectro extendido (BLEE), un mecanismo que puede volver ineficaces determinados antibióticos.

Asimismo, el 3,3 % de las bacterias gramnegativas identificadas fueron resistentes a carbapenémicos.

A pesar de estos hallazgos, la resistencia antimicrobiana no apareció como un factor independiente de mortalidad a 28 días en el análisis final.

¿Por qué los pacientes con cáncer tienen mayor riesgo de infecciones?

El doctor Carlos Rafael Seas, especialista en enfermedades infecciosas y tropicales y coautor del estudio, explicó que los pacientes oncológicos pueden presentar una mayor vulnerabilidad frente a infecciones debido tanto a la propia enfermedad como a los tratamientos recibidos.

“Los pacientes oncológicos están predispuestos a desarrollar infecciones graves, como resultado del cáncer en sí mismo o de las terapias que reciben”, señaló.

La quimioterapia, determinadas alteraciones inmunológicas y el avance de la enfermedad pueden incrementar la susceptibilidad a infecciones, aunque el riesgo varía considerablemente de acuerdo con el tipo de cáncer y la condición clínica de cada paciente.

¿Cuáles son las señales de alarma?

En un paciente con cáncer activo, la aparición de síntomas compatibles con una infección requiere evaluación médica oportuna.

Entre las señales que justifican una atención inmediata se encuentran fiebre, frecuencia cardíaca acelerada sin explicación evidente y alteraciones del estado de conciencia, especialmente cuando la persona se muestra desorientada, no reconoce a familiares o presenta cambios importantes en su comportamiento.

La sepsis puede progresar rápidamente, por lo que el tiempo transcurrido entre la aparición de síntomas y la atención médica puede resultar determinante.

Oncosalud aplica protocolo para pacientes con sospecha de sepsis

Oncosalud informó que utiliza un protocolo interno denominado Código Sepsis, acompañado de una alerta clínica para acelerar la evaluación de pacientes que presentan criterios compatibles con esta condición.

Según la institución, la activación permite una valoración inmediata por personal especializado y, cuando corresponde, el traslado a una Unidad de Cuidados Intensivos.

El objetivo es reducir el tiempo entre la identificación de los primeros signos clínicos y el inicio de atención especializada.

Uso adecuado de antibióticos en pacientes oncológicos

La investigación también aporta información relevante para los programas destinados a optimizar el uso de antimicrobianos.

Según el estudio, la terapia antimicrobiana empírica inicial fue considerada adecuada en 80,7 % de los casos analizados.

Oncosalud señala que desde 2016 cuenta con un Programa de Optimización de Uso de Antimicrobianos (PROA) orientado a mejorar la selección, dosis y duración de los antibióticos.

Este tipo de programas busca tratar adecuadamente las infecciones y, paralelamente, limitar el uso innecesario de antimicrobianos, una de las estrategias empleadas para contener la resistencia bacteriana.

Evidencia local para ajustar protocolos médicos

Los propios autores señalan que antes de esta investigación existía información limitada sobre la bacteriemia en pacientes oncológicos peruanos y que no había estudios locales que evaluaran simultáneamente mortalidad y efecto de la resistencia antimicrobiana en este grupo.

Contar con datos obtenidos en pacientes atendidos en el país permite conocer qué microorganismos predominan, cuáles presentan resistencia y qué características clínicas se relacionan con peores desenlaces.

La investigación concluye que reconocer tempranamente la sepsis y tratar oportunamente a los pacientes con cáncer que desarrollan bacteriemia son elementos centrales para mejorar su atención.