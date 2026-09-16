Un operativo policial permitió intervenir, en la madrugada del domingo 13 de setiembre, un vehículo de carga que trasladaba una retroexcavadora reportada como hurtada en la provincia del Santa, en Áncash.

Acción policial

De acuerdo con el parte policial, aproximadamente a las 4:00 a. m., efectivos de la Policía Nacional que realizaban labores de patrullaje táctico en el kilómetro 442 de la Panamericana Sur, a la altura del peaje de Nasca, fueron alertados sobre el desplazamiento de una maquinaria pesada presuntamente sustraída.

La información fue proporcionada por Valentín Mantilla, de 59 años, quien manifestó que el pasado 30 de agosto, alrededor de las 2:00 p. m., había sido sustraída una retroexcavadora de su propiedad en el sector San Pedrito, distrito de Samanco, provincia del Santa, cerca de Chimbote.

Según el reporte policial, se trataba de una retroexcavadora Caterpillar, cuya ubicación habría sido detectada mientras era trasladada sobre un vehículo de carga por la carretera Panamericana Sur.

Minutos después de recibir la alerta, los agentes intervinieron en el mismo punto al camión de placa V9U-937, de color blanco y celeste, que se desplazaba en dirección de norte a sur.

El conductor señaló que realizaba el traslado de la maquinaria por encargo de una empresa. Durante la intervención presentó copias de dos guías de remisión y una constancia de verificación de pesos y medidas. En el vehículo también viajaba un hombre de 60 años, quien, según el documento policial, se identificó como encargado del desplazamiento de la maquinaria pesada.

Durante la inspección, los agentes constataron que la retroexcavadora no contaba con una serie visible ni con documentación que acreditara su propiedad, según consta en el parte policial.

Posteriormente, el denunciante reconoció la maquinaria por diversas características físicas, entre ellas una rajadura y polarizado en el parabrisas, además de características de las llantas y modificaciones que habría realizado previamente.

Ante estos hechos, la Policía procedió al traslado del camión junto con los dos intervenidos a la AREINCRI Nasca, donde quedaron en calidad de detenidos por el presunto delito contra el patrimonio, en la modalidad de receptación agravada.

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