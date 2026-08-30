Tres vehículos reportados como hurtados fueron recuperados por efectivos de la Comisaría PNP Parcona durante un operativo ejecutado la tarde del 28 de agosto en distintos puntos críticos del distrito.

Recuperan vehículos

La intervención se realizó alrededor de las 5:00 p. m. como parte de acciones de investigación, vigilancia y seguimiento desarrolladas por personal policial. Durante el operativo, los agentes ubicaron en un inmueble de la Asociación de Vivienda 29 de Enero un vehículo de placa D8K-188, reportado como hurtado horas antes.

En el mismo inmueble también fueron encontrados los vehículos de marca Chevrolet de placas C6H-162 y D8M-274, ambos con requisitoria vigente por hurto de vehículo, solicitada por la Sección de Protección de Vehículos (SEPROVE) de la Policía Nacional del Perú en Ica.

Al momento de la intervención, no se encontró a ninguna persona en el inmueble. De acuerdo con la información policial, durante las diligencias también fueron halladas evidencias que estarían relacionadas con los hechos materia de investigación.

Las acciones se desarrollaron con participación del Ministerio Público y personal de la Oficina de Investigación Criminal (OFICRI) Ica, con el objetivo de continuar con las diligencias destinadas a esclarecer las circunstancias en las que los vehículos fueron trasladados hasta el inmueble.

Las tres unidades fueron trasladadas a la Comisaría PNP Parcona, donde permanecerán mientras continúan las diligencias correspondientes conforme a ley.

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