Una obra deportiva valorizada en S/964,659.04 en el centro poblado San Antonio, distrito de Llipata, quedó bajo la lupa de la Contraloría General de la República.

Irregularidades detectadas

El órgano de control detectó cinco situaciones adversas, entre ellas bienes que figuraban como recibidos pero que no fueron encontrados en el almacén, falta de documentos para las adquisiciones, personal sin requisitos acreditados y observaciones sobre la disponibilidad del terreno.

Las irregularidades fueron advertidas en el Informe de Visita de Control N.° 015-2026-OCI/0408-SVC, elaborado por el Órgano de Control Institucional de la Municipalidad Provincial de Palpa tras una evaluación realizada entre el 4 y 17 de agosto de 2026. La intervención corresponde al proyecto de mejoramiento del servicio de práctica deportiva y recreativa con grass sintético en San Antonio, ejecutado directamente por la Municipalidad Distrital de Llipata.

La inversión, identificada con CUI N.° 2590547, cuenta con un presupuesto de S/964,659.04 y un plazo de ejecución de 120 días calendario. Del monto total, S/762,644.58 corresponden al costo directo, S/76,264.46 a gastos generales, S/43 mil a supervisión y S/82,750 a la elaboración y actualización del expediente técnico, aprobado el 27 de abril de este año.

Una de las primeras observaciones apunta al proceso de adquisición de materiales. Según la Contraloría, la comuna comenzó a efectuar requerimientos y compras sin contar previamente con el Informe de Revisión del Expediente Técnico ni con el Plan de Abastecimiento de Obra. Hasta el 10 de agosto, el residente, contratado desde el 9 de julio, aún no había presentado el primero de estos documentos, generando el riesgo de que las adquisiciones no respondan a las necesidades reales y a la programación del proyecto.

La situación que concentra el mayor monto observado involucra 18 órdenes de compra por S/533,709.01 destinadas a materiales, herramientas y equipos. Las condiciones establecían que los bienes debían ser entregados en una sola oportunidad en el almacén de la obra y dentro de un plazo de tres días calendario. La documentación revisada incluía guías de remisión, notas de entrada y salida, además de conformidades otorgadas por responsables de la ejecución.

Sin embargo, durante la inspección física, la Comisión de Control no logró ubicar determinados bienes que documentalmente aparecían como recibidos y que incluso ya contaban con conformidad. La Contraloría alertó que esta situación genera el riesgo de que productos adquiridos con recursos públicos no sean destinados finalmente a la ejecución de la obra, afectando el adecuado control y utilización del presupuesto asignado.

La transparencia del proyecto también fue observada. La Municipalidad Distrital de Llipata no había registrado la inversión en el Sistema de Información de Obras Públicas (INFOBRAS). Al efectuar una búsqueda mediante el CUI N.° 2590547, la Contraloría obtuvo cero resultados y constató que hasta el 14 de agosto la obra continuaba sin aparecer en la plataforma, pese a que el residente y el supervisor estaban contratados desde el 9 de julio.

A ello se sumaron observaciones sobre el personal contratado. El órgano de control señaló que quienes debían desempeñarse como ingeniero de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente y almacenero de obra no tenían acreditados, respectivamente, la habilitación profesional y la formación académica exigidas. Para la Contraloría, esta situación podría afectar el adecuado cumplimiento de las funciones asignadas durante los trabajos.

La quinta alerta está relacionada con el propio terreno. Durante una inspección del 11 de agosto, la municipalidad no acreditó haber compatibilizado el área proyectada con la delimitación registral de predios, calles y zonas de circulación, ni haber garantizado previamente la disponibilidad y libre acceso de todo el espacio requerido. Incluso se identificaron áreas actualmente utilizadas para tránsito dentro del ámbito previsto para la intervención, lo que podría generar modificaciones y afectar las metas del proyecto, que contempla 732 m² de grass sintético, 856 m² de cobertura metálica, 132 metros lineales de cerco perimétrico, ocho paneles solares, además de veredas, bancas y el pintado de 450 m².

Los hallazgos fueron comunicados al alcalde de Llipata, Justo Richard Mantilla Bendezú, mediante el Oficio N.° 000211-2026-CG/OC0408, del 24 de agosto de 2026. La Contraloría otorgó a la municipalidad un plazo máximo de cinco días hábiles para informar al OCI sobre las medidas preventivas o correctivas adoptadas o previstas frente a las cinco situaciones adversas. El órgano de control advirtió que estas condiciones podrían afectar la continuidad, los resultados y el cumplimiento de los objetivos de una obra cuya inversión se aproxima al millón de soles.

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