Una mujer fue hallada muerta en la vía pública por circunstancias que personal de Homicidios y Criminalística de la Policía Nacional está tratando de determinar.

La fémina fue encontrada sin vida aproximadamente a las 6 horas a inmediaciones de la esquina de la calle Talara, en la parte trasera de ex Terminal Pesquero y el pasaje Bella Tacna. Vestía zapatillas negras, medias plomas, pantalón jean azul y una polera blanca. También llevaba una cartera negra.

Inicialmente no fue identificada y se procedió con el levantamiento del cadáver a cargo del fiscal Hilario Claros Cáceres.

Diligencias e investigación

Personal de la unidad especializada de Homicidios y Criminalística realizaron las diligencias para precisar las circunstancias del fallecimiento. El médico legista del Ministerio Público revisó si presentaba lesiones traumáticas. Policías buscaron en la zona cámaras de vigilancia que pudieran arrojar luces sobre lo que habría ocurrido.

Vecinos indicaron que la mujer no vivía en la zona pero llegaba hasta el lugar aparentemente para consumir licor. Otros pobladores comentaron que cerca del lugar donde fue hallada operaba un bar clandestino. El hallazgo causó conmoción entre los pobladores quienes llegaron para verificar lo suscitado y para pedir que se esclarezca el deceso.