Alrededor de 80 estudiantes de quinto y sexto de primaria de la institución educativa Nicanor Rivera Cáceres, en el distrito de Alto Selva Alegre, reciben clases en un pabellón declarado inhabitable desde 2012. La falta de infraestructura alternativa ha obligado a la comunidad educativa a seguir utilizando estos ambientes pese al riesgo que representan.

El director del plantel, Juan José Hallasi Roque, informó que el bloque incluye además dos baterías de servicios higiénicos que también fueron observadas, pero continúan en funcionamiento debido a la inexistencia de otros espacios. El colegio atiende actualmente a 176 alumnos de primaria y 45 de inicial, por lo que incluso ha tenido que adecuar ambientes para la atención de estudiantes con discapacidad.

ESPERA DE AÑOS

La problemática se arrastra desde hace varios años. Según Hallasi, las gestiones realizadas ante el Gobierno Regional de Arequipa y el Programa Nacional de Infraestructura Educativa (Pronied) no permitieron obtener aulas prefabricadas ni otra solución que reemplace la infraestructura deteriorada.

La institución cuenta con un expediente técnico elaborado durante una gestión anterior de la Municipalidad Distrital de Alto Selva Alegre, que contemplaba la ejecución de una nueva infraestructura entre 2022 y 2024.

Sin embargo, el proyecto nunca se concretó. Posteriormente se destinaron cerca de S/ 90 mil para actualizar el expediente técnico, pero hasta la fecha la obra no ha sido iniciada. Para el presupuesto participativo de 2027, la intervención ha sido nuevamente priorizada.

“Esperemos que el expediente se actualice conforme a las normas actuales. El diseño anterior responde a una realidad de hace 30 o 40 años. Hoy atendemos a niños inclusivos que requieren espacios más amplios y adecuados”, manifestó Hallasi.

El director cuestionó que, pese al tiempo transcurrido, los alumnos continúen estudiando en estas condiciones. Advirtió que el colegio se ubica en una zona altamente sísmica y que un eventual movimiento telúrico podría poner en peligro la integridad de estudiantes, docentes y personal administrativo.

El director pidió a las autoridades acelerar la ejecución del proyecto y garantizar que el colegio cuente con ambientes seguros y adecuados para sus estudiantes.