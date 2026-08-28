En una intervención ejecutada durante el operativo policial “Cordillera Blanca”, efectivos del Escuadrón Verde – Grupo Terna de la Región Policial Ica lograron la desarticulación de la presunta banda criminal “Los Carroñeros del Sur Chico”, cuyos integrantes serían investigados por el presunto delito contra el patrimonio, en la modalidad de receptación agravada.

Grave delito

La intervención se realizó la noche del 26 de agosto de 2026, aproximadamente a las 11:00 de la noche, en el centro poblado Cerro Prieto, a unos 50 metros de la entrada de El Cambio, distrito de Salas Guadalupe – Ica.

Como resultado de la acción policial fueron detenidos R.B.R. (38), alias “Chany”, señalado preliminarmente como presunto cabecilla de la banda, y C.D.B.I. (26), alias “Pantera”, presunto integrante de la misma.

Durante las diligencias, los efectivos recuperaron dos vehículos Daewoo de color amarillo. Uno de ellos registraba requisitoria vigente por hurto de vehículo, mientras que el segundo presentaba denuncia por hurto.

Asimismo, se incautó un equipo celular y diversas herramientas que serán sometidas a las diligencias correspondientes para determinar su posible vinculación con los hechos investigados.

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