Dos vehículos que habían sido robados en las inmediaciones del concierto por el aniversario del distrito de Los Aquijes fueron recuperados tras una rápida intervención policial liderada por el alférez Ayres, jefe de la comisaría local.

Operativo policial

Según información policial, el robo ocurrió durante las celebraciones, cuando los propietarios dejaron sus vehículos estacionados en la zona exterior del evento. Horas después, el personal de la comisaría inició trabajos de inteligencia que permitieron ubicar ambas unidades en corto tiempo.

Los vehículos recuperados corresponden a las placas D0K-376 y BIS-457. Ambos fueron puestos a disposición de sus propietarios tras las diligencias respectivas.

Vecinos del distrito destacaron la rápida acción policial, aunque señalaron que los robos de vehículos se han vuelto recurrentes durante eventos masivos, por lo que esperan mayor control en próximas actividades.

