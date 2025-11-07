En una rápida intervención, agentes del Escuadrón de Emergencia de la Región Policial Ica lograron capturar a seis presuntos integrantes de una organización criminal dedicada al robo de vehículos, conocida como “Los Sureños del Hampa”.

La operación se ejecutó el miércoles 5 de noviembre de 2025, alrededor de las 2:30 de la tarde, a la altura del frontis del colegio San Vicente, en plena carretera Panamericana Sur.

Unidad robada

Según el informe policial, los efectivos detectaron el desplazamiento sospechoso de una grúa de placa BBM-909 que transportaba una camioneta Toyota Hilux de placa C2H-902, la cual había sido robada a mano armada en la ciudad de Pisco. Al intervenir el vehículo, los agentes comprobaron que se trataba de una unidad reportada como sustraída y que era llevada hacia el sur con dirección desconocida.

Durante la acción se produjo la captura de seis sujetos identificados como Wilfredo Isaac Alcántara Lingan (36), Wiliam Manuel Cabrera Salcedo (44), Fabio William Hernández Ortega (38), Juan Pablo Magallanes Huamán (35), Gian Carlos Cárdenas Moyano (38) y Gelacio Erdulfo Poma Quispe (25). Uno de ellos, Wiliam Cabrera Salcedo, registra una requisitoria vigente por el delito de violencia familiar, según el sistema policial.

Paralelamente, los agentes detectaron un automóvil Toyota Yaris de placa BDV-192 que circulaba detrás de la grúa a modo de resguardo. Al ser intervenido, se constató que este vehículo también estaría involucrado en los hechos y, según fuentes policiales, acumula denuncias previas por robo y asalto a mano armada. Se presume que era utilizado por la banda como medio de apoyo y vigilancia durante los traslados de vehículos robados.

El operativo permitió no solo la recuperación de la camioneta Toyota Hilux, sino también la incautación de diversos objetos de interés para la investigación. Los agentes no descartan que los detenidos estén implicados en una red mayor dedicada al robo y comercialización ilegal de autos en el sur del país.

Los seis intervenidos fueron trasladados al Departamento de Robo de Vehículos (Deprove) de Ica, donde permanecen detenidos mientras se desarrollan las diligencias de ley.

Fuentes policiales indicaron que “Los Sureños del Hampa” habrían operado en diferentes provincias de la región, especialmente en Pisco, Ica y Chincha, utilizando grúas y vehículos de apoyo para movilizar unidades robadas hacia otros puntos del país.

