La presidenta Keiko Fujimori participa este domingo 30 de agosto en una jornada de apoyo a productores de la región Puno, como parte de la clausura de la XXXI Feria Nacional de Exposición de Camélidos Sudamericanos, Agropecuarios y Artesanales (FECASAM 2026), que se desarrolla en Macusani, provincia de Carabaya.
Durante la actividad se entregan títulos de propiedad, insumos agropecuarios y bienes destinados a fortalecer las actividades productivas de las comunidades puneñas. Entre los recursos figuran 700 pacas de avena forrajera y 3.050 kilogramos de semillas de avena, papa amarga, haba y triticale.
También se contempla la entrega de 58 cuyes para mejoramiento genético, además de 16 metros cúbicos de madera de achigua y 40 sacos de palo santo. La distribución de estos recursos estará a cargo de Agro Rural, el Instituto Nacional de Innovación Agraria (INIA) y el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor).
Como parte de la jornada, se entregarán además 242 títulos de propiedad a 200 familias del sector de Jachaja, en la provincia de Moho. Asimismo, un representante de la comunidad de Macusani recibirá un tractor destinado a reforzar las capacidades productivas de la zona.
La mandataria realiza su noveno viaje de trabajo y está acompañada por el ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Marco Vinelli.
La ceremonia se desarrolla en el campo ferial Julio E. Barreda Aragón, donde se reúnen productores de camélidos sudamericanos, agricultores, artesanos, autoridades y representantes de diversas comunidades de Puno.
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